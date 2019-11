Surfshark, la VPN per proteggere la propria vita digitale

I servizi VPN attualmente in circolazione sono ormai diversi ma pochissimi sono al contempo economici ed efficaci come Surfshark, capace di crittografare costantemente tutto il traffico da e verso i propri dispositivi nascondendo perfino l’indirizzo IP affinché le attività online non siano visibili a nessuno.

Surfshark è in grado di bloccare anche gli annunci pubblicitari, i tracker, i malware e i tentativi di phishing, risultando così una completa soluzione per proteggere la vita digitale degli utenti che vi si affidano.

Cos’è una VPN

Prima però di approfondire il discorso relativo a questo servizio è bene spiegare cosa sia una VPN a chi legge questa parolina per la prima volta. Acronimo di Virtual Private Network, crea per l’appunto una rete privata virtuale attraverso la quale l’utente può scambiare dati in maniera del tutto anonima e sicura, senza cioè che nessun altro possa leggerli o modificarli.

Con una VPN perciò non solo si protegge la navigazione online a casa ma si evitano le intrusioni soprattutto quando ci si aggancia alle reti pubbliche o gestite da terzi, come ad esempio la connessione WiFi della biblioteca o del bar vicino casa.

Come dicevamo Surfshark, ma anche molte altre VPN simili attualmente in commercio, agisce sulla privacy innanzitutto modificando l’indirizzo IP pubblico che viene generato dalla macchina durante la connessione ai server, permettendo così di superare perfino le censure e le limitazioni geografiche di alcuni siti web, primi tra tutti i servizi di video streaming.

I limiti di alcune VPN

Come dicevamo in apertura, di servizi VPN in commercio se ne trovano diversi ma alcuni non sono poi così sicuri in quanto conservano i log delle attività svolte in rete o quantomeno memorizzano le richieste di risoluzione dei nomi a dominio inviate ai server DNS.

Un altro limite di alcune VPN è legato invece alle prestazioni. Le reti alle quali si affidano infatti talvolta risultano congestionate a causa delle infrastrutture sottodimensionate alle quali si appoggiano o al numero di utenti contemporaneamente collegati ad esse.

Perché scegliere Surfshark

Vi parliamo di Surfshark proprio perché innanzitutto questo servizio VPN è al momento l’unico che non impone limiti sul numero di connessioni simultanee. L’utente può cioè stabilire una connessione con le reti di Surfshark da qualsiasi dispositivo (Mac e PC fissi e portatili, tablet, smartphone, console, TV, ecc.) e anche da più di uno contemporaneamente e senza alcuna limitazione.

Oltre alla velocità risulta una soluzione valida anche dal punto di vista della sicurezza. Come spiega la società, per trasferire i dati da e verso la VPN vengono utilizzati protocolli solidi e affidabili, il tutto combinato ad un algoritmo di crittografia AES a 256 bit.

Altro punto a favore di Surfshark è collegato alla sede legale della società a cui fa capo: trovandosi nelle Isole Vergini britanniche, può infatti garantire la massima privacy per gli utenti in quanto a differenza di molti altri servizi concorrenti non registra alcuna informazione di navigazione.

Come provare Surfshark

L’azienda offre diverse versioni di prova gratuite per iOS, macOS (qui il client VPN per Mac) e Android. Tutti i piani di abbonamento sono inoltre caratterizzati da una garanzia soddisfatti o rimborsati di trenta giorni, perciò è possibile provare Surfshark su qualsiasi piattaforma.

Basta accedere al sito ufficiale, cliccare sul pulsante “Inizia” e scegliere uno dei tre abbonamenti disponibili: si parte da 9,89 euro al mese che diventano 4,99 euro se si acquista il pacchetto annuale o appena 1,79 euro mensili per l’abbonamento di 24 mesi.

La soluzione più conveniente è chiaramente quest’ultima: rinunciando a un paio di caffè al mese si potrà navigare in tutta sicurezza ovunque e da qualsiasi dispositivo.

Quale che sia l’abbonamento scelto, potrete annullare il rinnovo automatico entro i trenta giorni dall’avvio della prova gratuita senza alcun esborso.