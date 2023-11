Swiitol E24 Pro: La Nuova Frontiera della Incisione Laser, in sconto a 500 euro

Swiitol E24 Pro rappresenta l’apice dell’innovazione nel campo delle macchine per incisione laser. Dotata di numerose funzionalità avanzate, questa macchina offre prestazioni superiori e una gamma di opzioni che la rendono ideale per una vasta gamma di applicazioni. Al momento è in sconto a 503 euro, direttamente a questo indirizzo.

Una delle caratteristiche distintive della Swiitol E24 Pro è l’integrazione di un incisore laser nella struttura stessa della macchina. Il telaio, realizzato in lega di alluminio, offre una solidità straordinaria, consentendo l’utilizzo immediato senza la necessità di installazioni complesse.

La tecnologia di incisione laser di seconda generazione utilizzata nella Swiitol E24 Pro è basata su un processo di imballaggio del laser di colore blu, che comprime ulteriormente il punto del laser migliorando notevolmente le capacità di taglio. Questo processo non solo migliora l’efficienza di dissipazione del calore dei laser ad alta potenza, ma estende anche la durata nel tempo.

Ciò consente alla macchina di tagliare facilmente tavole di legno spesse fino a 17 mm e acrilici neri spessi fino a 15 mm con velocità di incisione e taglio superiori del 40% rispetto ai modelli tradizionali.

La struttura della Swiitol E24 Pro è progettata per garantire stabilità e velocità elevate. Il telaio inferiore è realizzato in un unico pezzo, mentre l’asse X metallico adotta una struttura di guida a doppio asse, riducendo le vibrazioni e garantendo che la macchina rimanga stabile anche a velocità elevate di 36000mm/min.

Swiitol E24 Pro è dotata di una tecnologia di posizionamento a croce, grazie a un modulo di posizionamento a luce rossa che consente una posizionamento più veloce e preciso dell’area di incisione.

Il laser di nuova generazione è progettato per evitare l’occlusione, con un modulo di messa a fuoco senza utensili e un sistema di assistenza dell’aria incorporato. La scheda madre a 32 bit garantisce una ricezione e una elaborazione dati più veloci, con accessori opzionali che consentono la messa a fuoco automatica e la ripresa dell’incisione dopo un’interruzione di corrente, offrendo funzionalità avanzate di taglio e incisione.

L’incisore si controlla anche tramite app mobile BURNLAB disponibile per Android e iOS, offrendo un’esperienza di controllo intuitiva e multifunzionale. La Swiitol E24 Pro offre, inoltre, un design di protezione degli occhi con un filtro panoramico che filtra il 97% della luce ultravioletta, eliminando la necessità di indossare occhiali protettivi durante l’incisione laser.

La macchina è compatibile con diversi software di incisione e supporta vari formati di file, offrendo una flessibilità eccezionale nelle applicazioni di incisione e taglio. La presenza di un pulsante di arresto di emergenza e di un interruttore di reset, insieme a una serie di accessori opzionali, contribuisce a garantire la sicurezza e la versatilità della Swiitol E24 Pro.

Con specifiche impressionanti, inclusi una precisione di incisione di 0.02mm, velocità massima di incisione di 36000mm/min e una potenza laser di 24W, la Swiitol E24 Pro è la scelta ideale per coloro che cercano una macchina di incisione laser avanzata e affidabile.

La potete acquistare da questo indirizzo a 503 euro con spedizione dai magazzini in Europa. Se vi iscrivete allo store potete ottenere un’ulteriore sconto del 5%.