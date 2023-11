Uber costa la metà per Milano Games Week

Quest’anno tra cosplayer, gamer e appassionati di videogiochi sono attesi circa 150 mila partecipanti a Milano Games Week edizione 2023, da venerdì 24 fino a domenica 26 novembre: Uber è mobility partner dell’evento, così è ancora più facile e comodo spostarsi da e verso Fiera di Milano Rho sede della manifestazione.

Tramite la versatile piattaforma proprietaria per la mobilità, Uber supporta Milano Games Week offrendo un’esperienza esclusiva ai visitatori. Grazie a punti dedicati di incontro tra autisti e passeggeri, per celebrare l’evento è previsto anche uno sconto del 50% dedicato a tutti coloro che intendono viaggiare da e per la Milano Games Week.

Per approfittare dell’iniziativa e dello sconto occorre inserire il codice promo MGW2023 nel profilo dell’app, in questo modo chi vorrà partecipare potrà godersi l’appuntamento con la massima comodità delle famose berline nere del servizio Uber Black.

Inoltre chi utilizza l’app Uber per recarsi o tornare dalla Milano Games Week avrà la possibilità di entrare nella Meet & Greet Zone della manifestazione e incontrare i due ospiti speciali di questa edizione 2023: i gamer Moonryde e Xiuder che contano una fan base rispettivamente di 1 milione e 2 milioni di utenti su piattaforme come Twitch, TikTok, YouTube e Instagram.

Milano Games Week rappresenta l’evento più significativo nel panorama del gaming e del cosplaying in Italia, offrendo l’opportunità di provare le più recenti innovazioni tecnologiche ed esperienziali del mondo dei videogiochi.

L’industria dei videogiochi in Italia sta attraversando un periodo di forte crescita, con un fatturato totale di 5 milioni di euro nel 2023, destinato a salire a 6,5 milioni nel 2027. Anche il numero di giocatori sta aumentando costantemente, passando dagli attuali 37 milioni a quasi 42 milioni entro il 2027 (fonte: Statista).

