Swiitol E6 Pro 6W l’incisore laser di precisione per iniziare, solo 149 euro con sconto

Pubblicità

Se siete presi dal fai-da-te e volete iniziare con le incisioni non potete lasciarvi scappare questa nuova offerta sull’incisore laser Swiitol E6 Pro, che rappresenta un’evoluzione nel campo della lavorazione laser, offrendo precisione, velocità e una serie di funzionalità avanzate che lo rendono ideale per tutti appassionati. Ancor più conveniente adesso che costa 149 euro, grazie al codice sconto che vi proponiamo. in calce.

Swiitol E6 Pro si distingue dai competitor per la sua struttura interamente in lega di alluminio, pronta all’uso senza necessità di montaggio. Questo design integrato non solo garantisce una maggiore robustezza, ma facilita anche l’utilizzo immediato del dispositivo.

Il telaio inferiore monoblocco e la guida a doppio asse dell’asse X assicurano assenza di vibrazione durante il funzionamento, anche a una velocità elevata di 36.000 mm/min. Con un’area di lavoro di 365×305 mm e una messa a fuoco laser ultra-fine di 0,06×0,06 mm, l’E6 Pro offre incisioni di precisione su una vasta gamma di materiali.

Per migliorare l’estetica e la durata del dispositivo, Swiitol E6 Pro adotta uno schema di collegamento dei cavi a catena. Questo sistema permette ai cavi di scorrere senza intoppi, evitando grovigli.

L’E6 Pro è dotato di una scheda madre a 32 bit di nuova generazione, che offre una ricezione e un’elaborazione dei dati più rapide. Sono disponibili accessori opzionali come l’autofocus e la funzione di ripresa dell’incisione dopo uno spegnimento. Inoltre, l’app mobile BURNLAB, compatibile con sistemi Android e iOS, fornisce un controllo intuitivo e multifunzionale del dispositivo.

Il design propone anche una copertura in vetro che protegge efficacemente gli occhi, filtrando il 97% della luce ultravioletta, eliminando la necessità di indossare occhiali protettivi durante l’uso. Il dispositivo è, inoltre, dotato di un pulsante di arresto di emergenza, un interruttore di reset e un interruttore di limite, garantendo un ambiente di lavoro sicuro.

Swiitol E6 Pro è compatibile con diversi software di incisione, come LaserGRBL e LightBurn, e supporta vari formati di file, tra cui NC, BMP, JPG, PNG e DXF. Questa vasta compatibilità consente agli utenti di lavorare con una moltitudine di materiali, dai legni duri e morbidi ai metalli non riflettenti e alle plastiche.

Specifiche Tecniche

Area di incisione : 365×305 mm

: 365×305 mm Potenza elettrica della macchina : 130W

: 130W Potenza ottica del laser : 6W

: 6W Precisione di incisione : 0,02 mm

: 0,02 mm Peso netto : 8,5 kg

: 8,5 kg Velocità massima di incisione : 36.000 mm/min

: 36.000 mm/min Tipo di trasmissione dati : Connessione USB

: Connessione USB Software operativo : LaserGRBL, LightBurn (Win XP/7/8/10, 11 Mac)

: LaserGRBL, LightBurn (Win XP/7/8/10, 11 Mac) App : BURNLAB (iOS e Android)

: BURNLAB (iOS e Android) Materiali di incisione : Legni vari, carta, resina, ceramica, vetro, metalli verniciati, pelle, ecc.

: Legni vari, carta, resina, ceramica, vetro, metalli verniciati, pelle, ecc. Materiali di taglio: Carta, legno sottile, schiuma a bassa densità, alcune plastiche sottili

Il pack di vendita include tutto il necessario per iniziare, dalla macchina completa al modulo laser, cavi, utensili e protezioni.

Prezzo e codice sconto

Al momento è possibile acquistare questo incisore laser a 148 euro, grazie al codice sconto SWE6P. Viene spedito da magazzini europei, così da non doversi preoccupare di dazi doganali. Tra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che è certamente sinonimo di sicurezza per chi acquista.

Se volete migliorare l’esperienza…

Gli utenti possono espandere le capacità del Swiitol E6 Pro con una serie di accessori opzionali, come pannelli a nido d’ape, assistenti d’aria, rulli e piastre per il taglio. Questi accessori permettono di adattare la macchina a specifiche esigenze di incisione e taglio, migliorando l’efficienza e la qualità del lavoro. Il link per acquistare questo bundle è direttamente questo.