EZVIZ RH2, in prova l’aspirapolvere smart lava e asciuga senza fili

Se negli anni scorsi Ezviz era meglio noto solo per le telecamere di sicurezza domestica, negli ultimi tempi il brand ha fatto passi da gigante anche nel mondo delle pulizie domestiche. Non solo quelle tramite robot aspirapolvere automatici, ma adesso anche aspirapolvere verticali lava e asciuga. In prova il modello RH2.

Partiamo come di consueto con il contenuto della confezione, che in questo caso è assolutamente completo. Oltre all’aspirapolvere verticale è presente in confezione la base di ricarica e sostegno, la soluzione detergente per la pulizia, una scheda profumata da utilizzare in modo opzionale, la spazzola per la pulizia e il relativo supporto spazzola, un filtro HEPA già installato e uno di ricambio, la spazzola rotante aggiuntiva rimovibile, un cacciavite per il montaggio e la guida rapida.

Come già anticipato, dunque, in confezione è presente tutto il necessario per il primo utilizzo.

Primo utilizzo

Se non avete mai utilizzato un apparecchio del genere in casa i pezzi sparsi in confezione potrebbero un attimo spiazzarvi. In realtà, l’assemblaggio dell’aspirapolvere risulta assolutamente intuitivo e alla portata di tutti.

E’ sufficiente, infatti, agganciare l’impugnatura nel corpo centrale e il gioco è praticamente fatto. Occorre poi riempire il serbatoio dell’acqua pulita sul retro, avendo cura di versare il detergente nelle giuste quantità.

La base di ricarica è praticamente pronta all’uso, servirà soltanto inserire la presa di corrente. L’aspirapolvere è così pronta all’uso. Il consiglio, quando riposta sulla base di ricarica è di premere per 3 secondi il pulsante presente sul manico sotto quello dell’accensione così da poter entrare nella configurazione della lingua.

Sarà una voce a elencare tutte le lingue disponibili, potendole cambiare premendo lo stesso pulsante fino a raggiungere l’italiano. Ovviamente, questo passaggio non è obbligatorio, ma altamente consigliato, visto che la voce guida indicherà lo stato e le modalità di funzionamento del dispositivo, così da indicare a che potenza sta funzionando e se necessario svuotare il serbatoio dell’acqua sporca.

La stessa voce guida, inoltre, restituisce informazioni sull’auto pulizia del rullo, che è possibile attivare quando l’aspirapolvere è in posizione sulla dock.

Dati Tecnici

Dimensioni : 270 × 257 × 1160 mm

: 270 × 257 × 1160 mm Peso : 4,55 kg

: 4,55 kg Display : Sì, display a colori

: Sì, display a colori Funzione di auto-pulizia : Sì, con asciugatura ad aria calda

: Sì, con asciugatura ad aria calda App : No

: No Operazioni : Pulsanti di controllo sull’aspirapolvere

: Pulsanti di controllo sull’aspirapolvere Modalità di pulizia : Intelligente, Standard, Potenza, Aspirazione

: Intelligente, Standard, Potenza, Aspirazione Potenza di aspirazione : max. 12.000 Pascal

: max. 12.000 Pascal Capacità del serbatoio dell’acqua: Serbatoio dell’acqua pulita: 850 ml, Serbatoio dell’acqua sporca: 750 ml

Design e Qualità Costruttiva

L’EZVIZ RH2 presenta un design tradizionale, sia nell’aspetto che nel concetto operativo. La maniglia nella parte superiore dispone di tre pulsanti. Il primo per l’accensione e spegnimento, il secondo per selezionare la modalità di pulizia (oltre che per cambiare la lingua) e il terzo per avviare l’auto pulizia.

Nell’unità principale si trovano, invece, i serbatoi dell’acqua pulita e sporca, rispettivamente sul retro e sul frontale. Da notare che il serbatoio dell’acqua pulita include un’unità che utilizza l’idrolisi per migliorare l’efficienza di pulizia e un alloggiamento sul retro per installare la cartuccia aromatica presente in confezione. Questa permette di rinfrescare l’ambiente domestico durante la pulizia.

La spazzola, invece, è posizionata naturalmente nella sezione inferiore e può essere facilmente spostata grazie a piccole ruote di supporto e ruote guida più grandi, che dispongono di un rivestimento in gomma per proteggere il pavimento.

Nel complesso, l’aspirapolvere risulta ben costruita e molto solida, con un peso di 4,55 Kg che potrebbe spaventare, se non fosse per il meccanismo di trazione in avanti, così da spostare il dispositivo con il minimo sforzo durante tutta la pulizia.

Prestazioni di Pulizia

RH2 si propone come un dispositivo all in one, volendo sostituire aspirapolveri e lavapavimenti. Questo perché RH2 è in grado di spazzare, aspirare, lavare i pavimenti ed asciugare il panno ad aria calda.

In totale sono quattro le modalità di pulizia che offre. La prima, quella intelligente, che regola automaticamente la potenza di aspirazione e lavaggio a seconda dello sporco rilevato sul pavimento. La seconda, invece, è la modalità standard per uno sporco di tutti i giorni, mentre la terza è la modalità potenza, nel caso in cui vogliate rimuovere qualche macchia più difficile. In ultimo c’è la modalità aspirazione, che si consiglia di utilizzare nel caso in cui fossero presenti liquidi nel pavimento.

Come già accennato, EZVIZ RH2 utilizza una luce UV per l’idrolisi nel serbatoio dell’acqua pulita, che aiuta a combattere i batteri. Naturalmente, è difficile verificare l’efficacia di tale meccanismo, ma è comunque una funzione promettente.

Apprezzata anche l’illuminazione LED integrata sulla spazzola, che illumina l’area davanti. L’angolo di illuminazione è buono, anche superiori ad altri concorrenti più costosi.

Molto chiaro e sempre leggibile è, invece, il display presente sull’unità principale, che mostra le informazioni sulle modalità di pulizia. Lo stesso display mostra anche lo stato della carica quando l’aspirapolvere è sulla dock.

Quanto alla potenza di aspirazione è di 12.000 Pascal, magari inferiore a quella di concorrenti più costosi, ma è certamente adeguata alla fascia di prezzo.

Durante i nostri test il dispositivo si è sempre mostrato all’altezza, in grado di pulire qualsiasi tipologia di sporco. Abbiamo provato a rimuovere con successo macchie di sugo o caffè, anche se nel quotidiano ci siamo più spesso imbattuti nei classici batuffoli peli o capelli e briciole difficili da raccogliere.

Quanto all’auto-pulizia che si può avviare per pulire il rullo, abbiamo notato che risulta particolarmente efficace. Tuttavia, in alcuni casi, dalla dock sono fuoriusciti capelli o peli bagnati in modeste quantità. Forse una semplice protezione in plastica avrebbe evitato che il movimento del rullo spingesse fuori piccoli detriti.

Quanto all’autonomia, mantenendo la modalità auto è possibile arrivare a pulire senza soluzione di continuità un’area di almeno 150 metri quadrati. Naturalmente, attivando la modalità alla massima potenza questo dato viene enormemente ridotto. Il consiglio, dunque, è di utilizzare la modalità full power solo nel caso in cui abbiate una stanza particolarmente sporca.

Conclusione

L’EZVIZ RH2 è un ottimo aspirapolvere che combina un design classico con caratteristiche moderne e buone prestazioni di pulizia. Nella sua fascia di prezzo è certamente tra le opzioni da considerare.

Funzioni come l’idrolisi e la luce LED sono solitamente riservate a modelli di punta più costosi. Efficace il sistema di auto pulizia, anche se alla base manca forse qualche plastica di protezione per evitare che possa fuoriuscire dello sporco durante il movimento della spazzola. Facile da utilizzare, offre un grado di pulizia più che soddisfacente, permettendo di pulire un’area anche piuttosto grande senza il minimo sforzo.

Nel complesso, il rapporto qualità prezzo è assolutamente soddisfacente.

Prezzi e disponibilità

Disponibile anche su Amazon, il prezzo di listino fissato dal produttore è di 439 euro.