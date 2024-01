Clicks Creator Keyboard, un accessorio per avere una tastiera fisica su iPhone

Clicks Creator Keyboard è un accessorio che mette a disposizione una vera e propria tastiera per iPhone, sulla falsariga di quelle del BlackBerry Classic.

L’accessorio in questione sarà apprezzato dai nostalgici dell’epoca dei cellulari con tastiera fisica, ed è disponibile nelle varianti per iPhone 14 Pro e iPhone 15 Pro.

Clicks è uno degli accessori in mostra al CES (Consumer Electronics Show) di Las Vegas. L’azienda produttrice riferisce che la versione per iPhone 14 Pro sarà in vendita a febbraio, venduta 139$ negli USA; la versione per iPhone 15 Pro arriverà a metà marzo e anche per questa il prezzo di listino è di 139$. La variante per iPhone 15 Pro Max arriverà in primavera al prezzo previsto di 159$.

Clicks è disponibile (qui i dettagli) nelle varianti giallo “BumbleBee” e grigio “London Sky”. La compatta tastiera si collega alla porta Lightning/USB-C dell’iPhone e non richiede connessione Bluetooth. Un sistema pass-trough permette di sfruttare altri accessori, senza perdere la porta e l’alimentazione.

Il produttore afferma che la custodia/tastiera è pensata per offrire la sensazione di una estensione naturale dell’iPhone, e che i tasti sono progettati per offrire il giusto click e feedback permettendo una digitazione veloce e accurata.

È presente il pulsante per richiamare la funzione di dettatura e non manca la possibilità di inserire emoji, richiamare scorciatoie per tornare alla schermata home e scorrere il testo. Utile anche la possibilità di attivare la retroilluminazione notturna.

La tastiera/custodia in silicone pesa 62 grammi (poco di più la versione per iPhone 15 Pro Max) e occupa pochi mm sul lato sinistro, superiore e destro. Le dimensioni della versione per iPhone 14 Pro, sono: 188.26×74.85×10.75mm; le dimensioni della versione per for iPhone 15 Pro, sono: 188.45x74x10.75mm; le dimensioni della versione per iPhone 15 Pro Max, sono: 204.1X80.1X11.05mm.

A detta del produttore è molto facile da inserire /togliere. Da iOS è possibile personalizzare le abbreviazioni da tastiera, modificare impostazioni come la frequenza di ripetizione dei tasti (regolare l’intervallo di ripetizione e il ritardo).