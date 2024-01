Samsung, il 17 gennaio i nuovi Galaxy S24 con AI

Samsung ha annunciato l’evento Galaxy Unpacked 2024, promettendo “una muova era per la AI mobile”.

Per l’evento, che si svolgerà il 17 gennaio a San Jose (California), è previsto il lancio dei nuovi Galaxy S24, dispositivi pensati per competere con gli iPhone 15 e iPhone Pro.

Nel comunicato stampa per annunciare l’evento, il produttore sudcoreano promette l’arrivo di “un’esperienza mobile rivoluzionaria”, spiegando che “la nuova serie Galaxy S definirà un nuovo standard per l’esperienza mobile più intelligente di sempre”.

Samsung riferisce ancora di “innovazioni che offriranno un’esperienza mobile completamente nuova, alimentata dall’intelligenza artificiale”.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla home page di Samsung Samsung.com e il canale Youtube dell’azienda a partire dalle ore 19.

Le ultime indiscrezioni riferiscono che la variante top di gamma di Galaxy S24 è prevista con fotocamera da 200 megapixel con avanzate funzionalità AI, in grado di identificare 12 tipi di oggetti e ottimizzare di conseguenza lo scatto.

Lo slogan per l’evento è “Galaxy AI is coming”, lasciando immaginare che quest’anno il produttore punterà massicciamente sull’Intelligenza Artificiale per vari aspetti (sia a livello hardware, sia a livello software). Si vocifera, ad esempio, della traduzione delle chiamate in tempo reale, sfondi generati dall’AI, la possibilità di generare riassunti dalle Note, generare trascrizioni testuali di video/audio chat di gruppo fino a 10 partecipanti con riconoscimento delle varie voci e ottimizzazioni delle fotocamere grazie al deep learning.

La gamma Galaxy S24 dovrebbe includere il processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, che promette prestazioni AI migliori rispetto alla generazione precedente. Non sono da escludere novità anche per quanto riguarda Gauss, l’IA di Samsung.

Oltre agli smartphone, il produttore parla di “innovazioni Galaxy che offriranno un’esperienza mobile completamente nuova”, probabile riferimento ad altri dispositivi/accessori che sfrutteranno l’AI: probabilmente gli auricolari Galaxy Buds 3 Pro, il Galaxy Watch e forse anche il visore AR/VR di Samsung.

En Brasil se está colocando ya material promocional de los Galaxy S24 Series. 🥵 pic.twitter.com/6k0EuPM476 — Jose Morales Ros (@geekdegafas) January 1, 2024

In Brasile alcuni rivenditori hanno già cominciato a esporre poster e grafiche promozionali e da queste si evidenzia la variante grigio titanio, che non dovrebbe essere una semplice colorazione ma il materiale usato per la scocca.