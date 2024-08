Tavsou, la pedaliera Bluetooth per sfogliare gli spartiti su iPad, tablet Android e PC

Pubblicità

Se suonate uno strumento musicale e vi affidate al tablet per leggere gli spartiti, ecco un accessorio che potrebbe cambiarvi per sempre (e in meglio) l’intera esperienza: si chiama Tavsou ed è una pedaliera Bluetooth che rende tutto più semplice tanto nello studio quanto nelle esibizioni dal vivo.

Grazie a due ampi pedali infatti permette di scorrere tra le pagine senza toccare lo schermo ma, appunto, semplicemente schiacciandoli col piede.

Il punto forte è dato dalla piena compatibilità con le applicazioni più disparate, grazie anche al fatto che è possibile assegnare a ciascun pedale una funzione diversa in base all’occorrenza.

Sono infatti cinque le modalità disponibili: si può così assegnare ai due pedali le funzioni PaginaSu e PaginaGiù, oppure replicare il click delle frecce direzionali Sinistra/Destra o Su/Giù presenti sulla tastiera. Si possono usare anche per simulare il click sinistro e destro del mouse, oppure si può decidere di replicare il click della Barra spaziatrice con il pedale di sinistra e del tasto Invio con quello di destra.

Tutta l’esperienza d’uso si può poi ulteriormente personalizzare attraverso l’interruttore Repeat che, se attivato, consente di mantenere i pedali premuti per riprodurre più clic consecutivi; lasciandolo spento invece ogni volta che si schiaccia il pedale viene eseguito il click del relativo tasto una volta sola, indipendentemente dalla durata del tocco con il piede.

Funziona sia con iPhone e iPad (a partire dalle versioni 11 dei rispettivi sistemi operativi), sia coi dispositivi Android e perfino coi computer Windows.

E come dicevamo si può usare con applicazioni come OnSong, Paperless Music, MusicReader, unrealbook e diverse altre per quanto riguarda l’ambito musicale.

Ma funziona anche con Goodnotes, PDF Expert, Notability, iBooks, Keynote, PowerPoint, Word (eccetera) il che la rende interessante anche in contesti diversi. Ad esempio un insegnante potrebbe utilizzarla per sfogliare le slide di una lezione, oppure uno studente per discutere le proprie ricerche riassunte in PowerPoint.

Magari può far comodo anche per leggere libri e documenti digitali mentre le mani sono impegnate nel prendere appunti su un quaderno: le applicazioni d’uso sono praticamente limitate soltanto dalla vostra immaginazione.

Concludiamo parlandovi delle specifiche tecniche più importanti, come ad esempio la presenza di ben 6 cuscinetti antiscivolo che permettono di tenerla bloccata saldamente anche su pavimenti scivolosi. E poi la porta USB-C per la ricarica della batteria (volendo c’è anche la versione con microUSB) che, con una sola carica, promette fino a 60 ore di utilizzo ininterrotto.

Infine le misure, così potete farvi un’idea degli ingombri qualora doveste metterla nello zaino: misura circa 18 x 13 x 2-3 centimetri e pesa intorno ai 300 grammi.

Dove comprare

La pedaliera Tavsou costa 49,99 € ed è in vendita anche su Amazon dove al momento è attiva una doppia promozione: oltre allo sconto lampo potete infatti attivare la casella coupon che, una volta giunti al carrello, vi permetterà di comprarla per circa 33 € spedizione inclusa.