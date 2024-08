Il bug dei quattro caratteri manda in crash iPhone e iPad

Pubblicità

Stabili e affidabili i dispositivi Apple mostrano raramente gravi problemi software, anche per questa ragione la scoperta di bug fa notizia per il potenziale pericolo per oltre un miliardo di utenti nel mondo: il bug dei quattro caratteri appena scoperto causa sì un piccolo crash sia su iPhone che su iPad, ma fortunatamente i ricercatori sono già concordi nell’escludere che si tratti di un problema di sicurezza.

Chiunque possieda un iPhone e iPad può provare al volo sul proprio dispositivo senza temere alcuna conseguenza. Per innescare il bug dei quattro caratteri basta aprire Impostazioni, scorrere leggermente la schermata verso il basso, giusto per far apparire la barra di ricerca in alto, infine digitare “”:: al suo interno.

Non occorre nemmeno premere Invio: appena l’utente digita l’ultimo dei quattro caratteri lo schermo lampeggia, l’app delle Impostazioni sparisce e l’utente si trova inaspettatamente nella schermata Home. Dalle prove effettuate la combinazione di quattro caratteri non provoca alcun problema se inserita nella barra di ricerca in basso nella schermata Home.

Al contrario il bug torna a manifestarsi se si digitano i quattro caratteri all’interno della funzione ricerca nella Librearia app, a cui si accede partendo dalla schermata Home e poi scorrendo a destra fino in fondo, fino a superare tutte le pagine di app. In altri casi, come nota il ricercatore di sicurezza che ha individuato il bug, si può verificare il blocco della Springboard con il dispositivo che ritorna istantaneamente alla schermata di blocco.

Per il momento il bug dei quattro caratteri non sembra causare alcun problema: questo è confermato anche da due esperti di sicurezza interpellati da The Verge. Il bug non sembra avere alcuna conseguenza dal punto di vista della sicurezza: può essere attivato esclusivamente con accesso diretto al dispositivo e con utente autenticato. Era diversa la situazione per il bug scoperto nel 2015 che mandava in crash iPhone semplicemente ricevendo un particolare messaggio di testo.

