iPhone 16, Apple Watch Series 10 e nuovi AirPods arrivano il 10 settembre

Pubblicità

Il 10 settembre è quella che molto probabilmente sarà la data di presentazione della lineup iPhone 16, Apple Watch Series 10 e nuovi AirPods.

La data è la stessa durante la quale saranno rilasciate le versioni definitive di iOS 18/iPadOS 18 e altri sistemi operativi al momento distribuiti come beta a sviluppatori e beta tester.

A riferirlo è il solito Mark Gurman di Bloomberg, spiegando che nel corso di un evento dedicato la Casa di Cupertino dovrebbe ufficialmente presentare iPhone 16 e iPhone 16 Pro, insieme a nuovi AirPods e Apple Watch.

Non ci sono ancora conferme ufficiali da parte di Apple ma la data in questione appare plausibile; gli inviati per la stampa dovrebbero arrivare nel corso della prossima settimana e la scaletta di eventi potrebbe essere la seguente: martedì 10 settembre evento di presentazione, venerdì 13 settembre avvio dei pre-ordini, lunedì 16 settembre rilascio di iOS 18 e compagnia cantante, venerdì 20 settembre commercializzazione nei negozi di iPhone 16 e altri nuovi prodotti presentati il 10.

Dopo la presentazione degli iPhone, entro fine anno Apple si concentrerà alla transizione dei Mac verso i chip M4, coni primi prodotti che potrebbero arrivare un mese dopo la presentazione degli iPhone

A questo indirizzo trovate un nostro articolo con quelle che dovrebbero essere le differenze tra iPhone 16 e iPhone 16 Pro. Tra le novità di iPhone 16 in generale, un balzo nella fotografia.

Le versioni preliminari (beta) di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia e anche watchOS 11 sono già disponibili per i beta tester.

Per tutte le notizie che ruotano attorno a iOS 18 il link da seguire è direttamente questo.