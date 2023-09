Le soluzioni integrate TCL Photovoltaic e Smart Energy a IFA 2023

All’IFA di Berlino, TCL Photovoltaic Technology ha presentato la sua nuova soluzione One-stop Residential Smart Energy per un’alimentazione efficiente e sostenibile.

Presentata come “un approccio olistico alla vita sostenibile e all’efficienza energetica”, questa soluzione è indicata come un ecosistema energetico intelligente per le abitazioni. Dalla generazione di energia solare, all’accumulo efficiente di questa, fino al funzionamento ininterrotto della pompa di calore, il sistema completo ottimizza l’uso dell’energia e i costi.

La presenza di TCL Photovoltaic Technology a IFA 2023 va oltre la semplice esposizione di prodotti. TCL è un’azienda di spicco nel settore fotovoltaico e si è fatta notare per la produzione di wafer di silicio alla produzione di moduli fotovoltaici, alla manutenzione delle centrali elettriche. In mostra all’expo un pannello fotovoltaico da

Questa esperienza converge sotto l’ombrello di TCL Photovoltaic Technology con servizi di sviluppo, produzione e gestione energetica.

Diversi esperti del settore sottolineano l’importanza di un servizio post-vendita completo e dell’influenza del marchio come fattori cruciali per le imprese cinesi che vogliono eccellere nei mercati internazionali dell’accumulo di energia.

Sul mercato europeo, TCL Photovoltaic Technology, gestisce uffici di collegamento in nove Paesi, tra cui Italia, Spagna, Germania e Polonia, offrendo servizi di assistenza post-vendita in tutte le categorie di prodotti, canali e lingue.

