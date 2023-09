The Medium, il gioco Unreal Engine 5 disponibile su Mac

Amanti del gaming all’ascolto, il Mac si arricchisce di due titoli di spessore: Bloober Team ha annunciato che The Medium è ora disponibile su tutti i Mac con chip Apple Silicon, in arrivo c’è anche Lies of P. Il primo è stato ottimizzato per sfruttare al massimo le caratteristiche del chip Apple Silicon e di Metal 3, come MetalFX Upscaling, per offrire gameplay fluido e reattivo, con grafica al top e frame rate elevato.

Questo annuncio segue l’anteprima di Layers of Fear a giugno, uno dei primi giochi Unreal Engine 5 di alto profilo ad arrivare su Mac. Il CEO di Bloober Team, Piotr Babieno, si è detto entusiasta per i giochi in arrivo:

Siamo entusiasti che i giocatori di tutto il mondo possano ora giocare a the Medium’su Mac. Grazie ad Apple Silicon, i Mac offrono prestazioni impressionanti, immagini sbalorditive e una durata della batteria eccezionale. Non vediamo l’ora che i giocatori possano vivere un’esperienza indimenticabile e provare il gameplay a doppia realtà di the Medium su Mac”

The Medium, per chi non lo conoscesse, è un titolo di genere horror psicologico che si svolge in due mondi contemporaneamente. Ambientato alla fine degli anni ’90, il gioco segue la storia di Marianne, una sensitiva che indaga su un hotel abbandonato alla ricerca di risposte sul suo passato.

Potete già acquistarlo su Mac App Store direttamente a questo indirizzo.

Lies of P su Mac

Se l’arrivo di The Medium è un’ottima notizia, ancor di più il fatto che anche Lies of P sarà disponibile su Mac App Store. Si tratta di un gioco d’azione molto atteso, che sarà disponibile su Mac dal 19 settembre 2023, insieme al lancio ufficiale del titolo su altre piattaforme.

Anche in questo caso il gioco sarà compatibile con i Mac dotati di chip Apple Silicon. “Lies of P” è un gioco di genere Souls-like che racconta una nuova versione oscura della storia di Pinocchio. I giocatori impersoneranno P, un burattino che deve trovare Geppetto e diventare umano, navigando attraverso la città decaduta di Krat. Il gioco offre grafica accattivante, missioni interconnesse e finali multipli, oltre un gameplay preciso e un sistema di creazione delle armi profondo.

Per tutto quello che riguarda il mondo dei videogiochi su Mac il link da cui partire è direttamente questo.