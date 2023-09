Google sconta tutto il 12 settembre, il 4 ottobre presenta Pixel 8

In uno dei giorni più importanti di Apple, quello del lancio degli iPhone, Google sconta tutto per festeggiare i venticinque anni dall’apertura del Google Store: e così il 12 settembre, mentre Apple mostrerà le novità autunnali e come da tradizione Macitynet ve le racconterà una per una in tempo reale, si terrà il Google Party in tutta Europa, un’occasione che a Big G servirà per svuotare i magazzini in vista del lancio dei nuovi dispositivi e, per gli appassionati, un’ottima opportunità per mettere le mani sugli ultimi arrivi a prezzi scontati.

Sulla promozione

Dall’immagine promozionale si intravedono alcuni smartphone impacchettati. Non si sa ancora quali prodotti saranno scontati ma potrebbero essere gli stessi o gran parte di quelli che la società ha scontato il mese scorso in Giappone: in quell’occasione si risparmiava il 25% comprando Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, oppure gli auricolari Pixel Buds serie A, Buds Pro, l’hub Nest di seconda generazione, gli smartwatch Pixel, il Chromecast, router e access point Nest, oppure comprando la telecamera Nest Cam, sia in versione con cavo che wireless.

Questa promozione di Google come dicevamo sarà lanciata la prossima settimana, curiosamente (ma non troppo) proprio martedì 12 settembre, lo stesso giorno in cui si terrà l’evento Apple Wonderlust (a proposito, qui trovate elencato tutto quello che c’è da sapere a riguardo, compresi i prodotti che Apple potrebbe/dovrebbe presentare), e si terrà in Italia, Francia, Germania, Spagna, Danimarca, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Irlanda e Regno Unito.

L’evento di Google

Per il mese successivo, precisamente il 4 ottobre, è invece fissato l’evento Made by Google durante il quale saranno presentati i nuovi Pixel 8 e 8 Pro, insieme al Pixel Watch 2. Come l’anno scorso si terrà a New York e si potrà seguire anche in diretta streaming su YouTube.

