Telecamera al posto della lampadina, ora a soli 7 €

Installare una telecamera di sicurezza in qualsiasi stanza di casa non è mai stato così semplice se scegliete di usare quella che trovate oggi in offerta online: per soli 7 Euro infatti ne trovate una che non ha bisogno di alimentatori né di fori alla parete perché basta semplicemente avvitarla al posto di una lampadina.

Usa infatti un comune attacco E27 sia per il sostegno che l’alimentazione, diventando subito operativa non appena viene avvitata al portalampada collegato alla corrente. Questo significa anche che, se non volete togliere una lampadina, vi basta una abat jour o un qualsiasi altro portalampada per poterla collegare e posizionare poi dove più preferite.

Il vantaggio non sta solo nella facilità con cui si può posizionare e alimentare, ma anche dal fatto che proprio per il suo particolare sistema è anche facile da occultare all’interno di una stanza, in modo da non dare nell’occhio.

Su un lampadario che usa più lampadine si può così facilmente confondere con le altre luci, mentre con una lampada da tavolo basta la compagnia di una pianta per creare un sistema di videosorveglianza praticamente perfetto.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, si connette alla rete tramite WiFi 2.4 o 5.0 GHz, cosa che gli garantisce l’accesso in remoto dallo smartphone da qualsiasi parte del mondo. Ha gli infrarossi per la visione notturna ed è in grado di riconoscere e segnalare con una notifica il passaggio di un essere umano, e volendo si può anche controllare manualmente ruotandola a distanza per avere una visione panoramica a trecentosessanta gradi.

Registra in Full HD in loop su microSD fino a massimo 128 GB e c’è la comunicazione a due vie, ovvero sfruttando altoparlante e microfoni integrati è possibile parlare e interagire in tempo reale con chi si trova nelle vicinanze.

Alta 15 centimetri e con un diametro di 6,5 centimetri, si può controllare anche con Alexa e Google.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 32,54 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 78% andando a spendere soltanto 7,02 €.

