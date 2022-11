Telegram si aggiorna con i Topic nei gruppi e una frecciatina ad Apple

Telegram continua con i suoi aggiornamenti ricchi di funzionalità. Questa volta porta introduce i introduce i topic per organizzare le discussioni nei grandi gruppi, gli username collezionabili, un’opzione per convertire i videomessaggi in testo e altro ancora. C’è pure una frecciatina esplicita ad Apple.

La parte più importante di questo aggiornamento sono certamente i Topic nei gruppi, che arrivano nei gruppi con più di 200 utenti. Per mantenere queste chat facili da leggere è possibile abilitare i topic, e creare spazi separati per qualsiasi argomento.

In sostanza, i topic funzioneranno come chat individuali all’interno del gruppo. Gli amministratori del gruppo possono attivare i topic nelle Impostazioni del gruppo e possono controllare chi è autorizzato a creare e gestire i topic nei Permessi.

Tra le altre novità gli username collezionabili: gli utenti di Telegram e i loro gruppi o canali possono essere facilmente trovati tramite username. Oltre a un username di base, ora è possibile assegnare diversi username collezionabili a ciascuno dei propri account e chat pubbliche.

A differenza degli username base, gli username collezionabili possono essere lunghi meno di 5 caratteri, rendendo possibile ottenere nomi unici come @news o @game.

Ancora, per gli utenti a pagamento arriva la funzione di trascrizione per i videomessaggi. Non mancano poi nuovi set di emoji, 12 per l’esattezza. Gli utenti Premium possono utilizzare queste emoji in tutti i messaggi e le didascalie, o impostarle come stati per Halloween. A proposito di questa festa passata, Telegram si scusa con gli utenti di essere arrivata in ritardo per l’aggiornamento, e da esplicitamente la colpa ad Apple:

Ci scusiamo per non essere riusciti a festeggiare Halloween in tempo quest’anno, dato che Apple ha impiegato due settimane per approvare l’aggiornamento

L’ultimo upgrade porta anche una modalità notte ridisegnata su iOS, rendendo i colori più equilibrati. Lato Android, invece, arriva il ridimensionamento testo.

Per i momenti in cui si studia, si dorme o si è sospettosi, questo aggiornamento introduce 4 nuove emoji interattive, che riproducono effetti a schermo intero nelle chat 1-a-1 e possono essere usate anche come reazioni.

