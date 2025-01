Telemetro laser HOTO in super offerta, solo 25 €

Pubblicità

Professionisti e appassionati di fai-da-te, ecco un’offerta che non dovreste farvi sfuggire: col telemetro laser HOTO attualmente in sconto infatti vi dotate di uno strumento in grado di misurare rapidamente distanze con una precisione millimetrica.

Si può scegliere tra 3 diverse unità di misura, tra cui metri (m) e piedi (ft), quindi è altamente flessibile e adatto per qualsiasi tipo di lavoro, sia in contesti internazionali che in progetti locali.

Pigiando il tasto laterale è possibile intercambiare le varie modalità per andare rapidamente a misurare lunghezze, angoli, altezze angolari e aree.

Si può usare per misurare la lunghezza a partire da 5 cm e fino a 50 metri e usa un doppio laser che risponde in un tempo di appena 0,2 secondi.

Le misurazioni vengono mostrate in tempo reale su uno schermo LED da 1,8 pollici. Ad alimentarlo c’è una batteria ricaricabile da 850 mAh che permette di usarlo per ore senza doversi preoccupare di restare senza energia proprio sul più bello.

E per i nostri lettori aggiungiamo pure che c’è il Bluetooth che permette di collegarlo all’app HOTO per smartphone, e da lì visualizzare e archiviare le misurazioni effettuate. In questo modo è possibile poi recuperare le misurazioni in un secondo tempo, magari per eseguire calcoli complessi o fare una stima delle aree senza dover registrare manualmente su carta ogni misurazione effettuata.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 64 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 60% andando a spendere intorno ai 25 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

