Telo auto antigrandine, su Amazon con coupon di 15 euro

Il caldo infernale estivo e le perturbazioni aggressive invernali non fanno certamente bene alla propria auto. Ecco perché proteggerla con un telo antigrandine. Oggi vi segnaliamo quello Kayme con un coupon sconto su Amazon di 15 euro.

Kayme ha la soluzione perfetta per una protezione dell’auto 365 giorni su 365. Hail Guard & Antifreeze Full è il telo di copertura particolarmente affidabile e professionale construito con una miscela di EVA ad alta densità da 5 mm e un tessuto elastico morbido. Il telo in questione è stato progettato per resistere alla grandine con un diametro di circa 15 mm e una velocità di impatto fino a 70 km/h. Non solo proteggerà la parte superiore del veicolo, ma garantirà anche una copertura completa degli specchietti, dei finestrini laterali e del lunotto posteriore.

L’orlo del telo di copertura è realizzato in tessuto oxford 300D ad alta resistenza e resistente agli strappi, e possono sopportare la forza di trazione di 90 kg. Inoltre, la copertura è resistente allinvecchiamento, garantendo che mantenga la sua protezione nel tempo. Le cuciture sono trattate, donando alla copertura ulteriore resistenza.

Nel telo sono presenti 3 cinghie antivento indipendenti, che prevengono che la copertura venga spazzata via da forti venti, proteggendo il veicolo in qualsiasi condizione atmosferica. Parti riflettenti triangolari anteriori e posteriori migliorano la visibilità notturna, avvisando gli altri conducenti per evitare potenziali incidenti. L’orlo elastico nella parte inferiore garantisce una vestibilità aderente, adattandosi perfettamente alla propria auto. Il telo presenta anche fori d’aria con coperture su entrambi i lati che rendono la copertura più traspirante, evitando l’accumulo di umidità.

Scelta del modello più adatto

Ovviamente, auto è unica, quindi il produttore offre diverse opzioni per adattarsi alle diverse dimensioni e tipologie di veicoli. Il modello H2 è adatto per coupé, berline e auto sportive con una lunghezza compresa tra 430 e 450 cm. Il modello H2 non è adatto per SUV, i cui proprietari dovranno optare per il modello H8.

Il modello antigrandine si acquista su Amazon direttamente a questo indirizzo.

Se non temete la grandine…

e volete risparmiare, allora potreste optare per questo telo, che costa praticamente la metà, ma non rinuncia ad una protezione del veicolo, grazie ai 6 strati che lo compongono e che si adattano a qualsiasi ragione. Realizzato in alluminio di alta qualità per una migliore resistenza all’acqua, all’abrasione e allo strappo, la fodera in morbido cotone protegge al meglio la vernice dell’auto, mentre gli agenti anti-invecchiamento rendono il telo auto più duraturo nel tempo.

Anche in questo caso, naturalmente, in fase di acquisto sarà necessario scegliere la misura più adatta al proprio modello di auto.

In questo caso lo pagherete 53 euro grazie al codice sconto del 15% da selezionare nella pagina dia acquisto.