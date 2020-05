Termometro per misurare la febbre senza contatto in sconto a 33 euro

Se siete alla ricerca di un termometro di tipo contactless, ovvero uno dei modelli tanto in uso in questo giorni in quanto permettono di misurare la temperatura corporea senza contatto, al momento trovate il T10 Smart in offerta a soli 33 euro.

Questo dispositivo consente di misurare la presenza di febbre posizionando la sonda a tre centimetri di distanza dalla fronte e in un solo secondo di tempo. Oltre ad essere una modalità di scansione rapida ed efficace, l’apparecchio garantisce una certa discrezione, consentendo per esempio la rilevazione della temperatura anche per chi sta dormendo (pensiamo ad esempio ad un bambino o un neonato che sta riposando e che non vogliamo svegliare).

Per rilavare la temperatura basta premere un pulsante ed il risultato verrà immediatamente visualizzato sullo schermo LCD presente sull’apparecchio, che rispetto a quelli dalla forma “a pistola” è molto più compatto, quindi oltre ad essere maggiormente tascabile è anche più discreto e molto meno impressionante (fa sempre uno strano effetto vedersi puntare in fronte un oggetto molto simile ad un’arma, no?).

E’ alimentato da due batterie ministilo AAA non incluse in dotazione e può misurare anche la temperatura di una stanza (puntandolo verso il soffitto) o di un oggetto, quindi si può usare anche per tenere d’occhio la temperatura di una bevanda evitando di scottarsi (anche qui può essere utile nella preparazione del latte per i bambini).

Ha una memoria interna che permette di “ricordare” le ultime 32 misurazioni effettuate mentre il margine di errore della misurazione è di appena 0,3°C. Il termometro è infine dotato di sistema di spegnimento automatico che consente di risparmiare batteria se non utilizzato per più di 30 secondi.

Se siete interessati all’acquisto, questo termometro è attualmente in offerta lampo su Gearbest al prezzo di 33,37 euro, praticamente in sconto del 70% rispetto al consueto prezzo di listino pari a più di 110 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.