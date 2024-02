Tesla AI genera video migliori di OpenAI Sora, parola di Musk

Il settore dell’intelligenza artificiale AI è scosso da colpi di scena, sorpassi di tecnologie e quotazioni di borsa miracolose che avvengono ogni giorno, anche più volte al giorno: il mondo è appena rimasto incantato dalle magie di OpenAI Sora, ma nel giro di poche ore Elon Musk è intervenuto sull’argomento dichiarando senza giri di parole che Tesla possiede la migliore tecnologia al mondo per generare video AI e simulazioni realistici. Punto.

Nel suo post su X Elon Musk non cita OpenAI e il fenomeno del momento Sora, modello AI in grado di generare qualsiasi tipo di video e filmat,i anche ultra realistici, lunghi fino a un minuito partendo dalla descrizione scritta dell’utente.

In realtà l’imprenditore sfoggia la superiorità di Tesla AI rispondendo a un appassionato che suggerisce a Tesla di sfruttare tecnologia e dati che in possesso per creare e sviluppare un videogioco.

Per Elon Musk Tesla AI del 2023 supera OpenAI Sora del 2024

Musk risponde che si tratta di un’idea a cui sta pensando da molto tempo, ma che per poterlo fare Tesla deve prima raggiungere un obiettivo fondamentale: la guida autonoma completa non supervisionata:

“La nostra simulazione del mondo reale e la generazione di video sono le migliori al mondo, ma sfortunatamente la realizzazione di un gioco può avvenire solo dopo aver rilasciato un FSD non supervisionato che è molto più sicuro anche di un FSD supervisionato”.

Per dimostrarlo Elon Musk riporta un filmato di presentazione dell’anno scorso dove il modello AI Tesla era già in grado di generare video AI indistinguibili dal reale, ma non solo uno alla volta, per esempio la visuale del guidatore, ma genera in contemporanea tutte le visuali per ognuna delle telecamere a bordo.

Già nel 2023 alcune capacità del modello AI Tesla risultavano superiori rispetto a Sora ora svelato da OpenAI. Oltre a fungere da simulatore di rete neurale, il modello AI Tesla è in grado di funzionare con immagini e video RGB, testo e semantica infine anche in spazi geometrici.

Ma il vantaggio principale sottolineato da Elon Musk è un altro: essendo ideato per la visione artificiale e la guida automatica, il modello AI Tesla prevede i possibili sviluppi futuri con accuratezza fisica elevata.

Tesla generative video from last year

pic.twitter.com/s5ZodFigYe — Elon Musk (@elonmusk) February 18, 2024

È comprensibile: OpenAI ha creato Sora per generare video con AI, l’accuratezza fisica è importante ma si può migliorare nel tempo. Non è così per Tesla: la distanza tra noi e l’auto che ci sta di fronte se frena, la traiettoria di un ostacolo su strada: il sistema Tesla deve vedere, capire e reagire in tempo reale o quasi.

Deve o meglio dovrebbe, perché la guida autonoma completa si è dimostrato essere un osso duro anche per la tenacia e le risorse pressoché infinite di Elon Musk.

Tutti gli articoli che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet, invece per le notizie su Tesla ed Elon Musk si parte dai rispettivi collegamenti.