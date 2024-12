Netatmo funziona con Somfy per la casa super connessa

Pubblicità

Netatmo e Somfy, due specialisti francesi della casa intelligente, hanno annunciato che il box TaHoma, creato da Somfy, è compatibile con numerose soluzioni di Legrand (gruppo di cui Netatmo fa parte), inclusi alcuni prodotti Netatmo come il Misuratore Intelligente della Qualità dell’Aria e la Stazione Meteo.

Somfy ha esteso la compatibilità del suo ecosistema con il Termostato Netatmo e le Valvole Termostatiche Intelligenti promettendo agli utenti “un’esperienza semplificata e unificata” della casa smart, ottimizzando sia il comfort termico che il risparmio energetico.

Questa nuova compatibilità consentirà agli utenti TaHoma di controllare il loro riscaldamento in modo ancora più intuitivo e connesso, ottimizzando al contempo l’automazione della protezione solare in base alla temperatura in casa.

Gli utenti potranno gestire l’intero ecosistema dall’applicazione TaHoma; in inverno, è possibile adattare la programmazione del riscaldamento alle abitudini quotidiane, utilizzando, ad “scenari” suggeriti.

Nello scenario ‘Arrivo’, le luci si accendono, l’allarme si disattiva e il Termostato passa in modalità comfort quando si arriva a casa. Invece quando si esce di casa, con lo scenario ‘Uscita’, le luci e gli altri elettrodomestici si spengono e il riscaldamento passa in modalità assente.

In estate è possiible ottimizzare l’automazione della protezione solare in base alla temperatura della casa, grazie al sensore integrato nei Termostati e Valvole Termostatiche di Netatmo. In questo modo, le tapparelle si chiudono per evitare il rischio di surriscaldamento in casa quando la temperatura interna sale troppo. Questo consente di sfruttare al meglio la protezione solare, migliorando il comfort e riducendo la necessità di aria condizionata.

Netatmo offre attualmente 13 dispositivi e accessori per soddisfare le principali esigenze del settore della smart home. Oltre alle sue gamme di prodotti di consumo, attraverso il programma “with Netatmo”, l’azienda sviluppa in collaborazione con alri specialisti del settoree edile soluzioni smart da integrare nelle infrastrutture delle abitazioni.

