Su Amazon c’è la Settimana del Sorriso

Su Amazon è appena iniziata La Settimana del Sorriso, un’occasione per risparmiare sull’acquisto di spazzolini, dentifrici e tanti altri prodotti dedicati alla cura della propria persona.

Alla campagna promozionale hanno aderito alcuni tra i più grandi marchi del settore, a partire da Oral-B che sta scontando molti dei suoi spazzolini elettrici compresi quelli più intelligenti della gamma iO di cui abbiamo già parlato numerose volte tra le nostre pagine.

Ci sono anche Philips e alcuni dei migliori prodotti della serie Sonicare in sconto, che usano la tecnologia sonica per muovere le testine fino a 62.000 volte al minuto generando microbolle per pulire tra i denti; e poi Waterpik, Colgate e Panasonic, con tante soluzioni per spazzolare correttamente i denti e prevenire così carie e malattie gengivali, oltre che per ottenere un alito fresco e un sorriso smagliante.

In promozione come dicevamo trovate soprattutto spazzolini da denti elettrici, ma per chi cel’ha già si può approfittare della settimana di sconti per risparmiare sull’acquisto delle testine di ricambio per il proprio modello, oppure per comprare un nuovo set di spazzolini da denti manuali da mettere in valigia in tempo per le ferie estive.

Ci sono anche dentifrici, colluttori e sbiancanti per denti, oltre ad alcune offerte su idropulsori e irrigatori orali per tutta la famiglia.

La Settimana del Sorriso 2024 di Amazon è appena cominciata e terminerà il 3 Giugno. Date un’occhiata a questa pagina per scoprire tutti gli sconti oppure scorrete quelli che la nostra redazione ha raccolto per voi e non tergiversate oltre, perché se le scorte in magazzino dovessero esaurirsi in poco tempo, alcune delle offerte in corso verrebbero a mancare prima della scadenza prefissata.

