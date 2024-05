FIAT 500e costa zero per tre anni con il leasing sociale FIAT

Pubblicità

FIAT lancia un’offerta particolarmente interessante, seppur limitata ai primi 1.000 clienti, grazie alla quale si potrà guidare una Fiat 500e, quindi elettrica, praticamente gratis per tre anni. Il prezzo di riscatto, alla fine dei 36 mesi, è davvero basso.

L’offerta prende il nome di “Social leasing by FIAT” ed è rivolta ai clienti privati con un ISEE inferiore ai 30.000 euro e con un’auto da rottamare da Euro 0 fino ad Euro 2. In sostanza, se si è in possesso di questi due requisiti, e si riesce a rientrare nei primi 1000 clienti, sarà possibile guidare una Fiat 500e per 3 anni senza anticipo e senza canone, con la libertà di decidere se tenerla, cambiarla o restituirla dopo 36 mesi.

Per chi non rientra nei requisiti del “Social leasing by FIAT”, sarà comunque possibile guidare la Fiat 500e con un canone mensile a partire da 39 euro, in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino a Euro 2.

L’offerta è disponibile su Fiat 500e con batteria da 23 kWh, in colorazione bianca “ice white”. In sostanza, grazie al contributo di Stellantis Financial Services Italia, i clienti non dovranno sostenere nessun costo aggiuntivo, con l’auto che risulta esente anche da tassa di circolazione.

FIAT 500e con ISEE superiori a 30 mila euro

Per chi non ha i requisiti per accedere al “Social leasing by FIAT”, sarà comunque possibile guidare la Fiat 500e, con batteria da 23 kWh a 39 euro al mese, sempre rottamando un veicolo fino a Euro 2. Da notare, che l’auto da rottamare può essere di proprietà del cliente che si intesta la Fiat 500e, o di uno dei familiari conviventi. L’auto da rottamare deve essere di proprietà di cliente o familiari da almeno dodici mesi.

Leasing sociale

Ricordiamo che il leasing sociale è stato già sperimentato in Francia con successo. Oltralpe, per essere idonei al programma di leasing sociale è necessario avere un reddito annuale non superiore a 15.400 euro, percorrere più di 8.000 km all’anno e vivere almeno a 15 km di distanza dal luogo di lavoro.

