Optimus è il prototipo di robot umanoide di Elon Musk

Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha rivelato “Optimus“, prototipo di robot umanoide che condivide alcune funzionalità software dell’AI e sensori con l’Autopilot l’evoluto sistema di assistenza al conducente delle auto Tesla.

Optimus è stato protagonista del Tesla AI Day 2022, evento dedicato ai progetti di intelligenza artificiale; Musk aveva annunciato lo scorso anno lo sviluppo di un robot umanoide, qualcosa che molti pensavano fosse un’idea più che un progetto reale; ma nei mesi seguenti l’azienda aveva spiegato che si trattava di un progetto reale.

La dimostrazione dal vivo ha permesso di vedere all’opera due prototipi; il primo, denominato “Bumble-C”, realizzato con componenti “standard”, ha camminato autonomamente sul palco effettuando una serie di movimenti con le braccia. Stando a quanto riferito, il prototipo in questione è in grado di fare molte altre cose ma non sono state fatte dimostrazioni specifiche.

Elon Musk unveils Tesla Optimus Bot at AI Day 2022 @elonmusk pic.twitter.com/xdvLJ7Pu5u — DogeDesigner (@cb_doge) October 1, 2022

"Tesla Optimus Bot is expected to cost much less than a car, probably less than $20K" – @elonmusk pic.twitter.com/gtYLeLcTxR — DogeDesigner (@cb_doge) October 1, 2022

Un secondo prototipo, più complesso e avanzato, è stato mostrato brevemente, evidenziando ulteriori movimenti del braccio, fattezze più ricercate, evidenziando il lavoro fatto per ottenere movimenti precisi e il più possibili fluidi. Il prezzo di un dispositivo del genere dovrebbe aggirarsi sui 20.000$ e il target di riferimento potrebbero essere ad esempio le fabbriche e Tesla è in questi ambiti che ha riferito di voler eseguire dei test.

Musk ha riferito ancora che, rispetto ad altri robot umanoidi, Optimus è pronto per la produzione in serie, anche “milioni” di unità, ma bisogna prendere con le molle le parole dell’a.d. di Tesla, perché più volte le sue promesse si sono dimostrate azzardate. Rispetto ad altre aziende, Tesla ha sicuramente il vantaggio di disporre di competenze che derivano dallo sviluppo e nella costruzione di auto e software nell’ambito IA, elementi che hanno sicuramente facilitato i progetti in questione.

Optimus funziona con un battery pack da 2.3kWh (sufficiente per una giornata di lavoro), sfrutta un SoC Tesla, integra connettività Wi-Fi, LTE e dispone di 28 attuatori. Oltre al lavoro in fabbrica, in un video dimostrativo è stata mostrata la consegna di pacchi in ufficio, lo svolgimento di compiti casalinghi (es. annaffiare i fiori) ma anche compiti pericolosi, ripetitivi e noiosi.

