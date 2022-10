Twitch testa nuovi messaggi evidenziati a pagamento

Twitch inizierà a testare una soluzione per invogliare i suoi utenti a inviare messaggi in chat. La funzione prende il nome di “Elevated Chat”, e come suggerisce lo stesso nome consentirà agli utenti di inviare messaggi che rimarranno in alto nella chat per un tempo superiore al normale. Naturalmente, si tratta di una funzione che ha il suo costo.

Le commissioni sono presentate in cinque diversi livelli che vanno da 30 secondi a due minuti e mezzo di messaggio evidenziato, con costi variabili da 5 a 100 dollari.

La funzione è attualmente disponibile per un “numero limitato di canali” sulla piattaforma. L’opzione per elevare le chat può apparire nella parte superiore della chat o nella parte inferiore di un video e un utente può acquistare una chat elevata a seconda di quanto tempo desidera mantenere il messaggio.

Secondo Game Developer, più persone possono elevare il loro messaggio di chat contemporaneamente, ma il messaggio sarà elevato in base all’ordine di arrivo. Una volta che un messaggio di chat è attivo, i moderatori potranno comunque sospendere o bloccare l’utente e se un commento viene rimosso per violazione di qualche regola, gli utenti non saranno in grado di ricevere un rimborso e non saranno in grado di elevare il messaggio di chat di qualcun altro.

Per quanto riguarda le entrate, l’esperimento sarà caratterizzato da una divisione di 70 / 30 per i creatori. Il test Twitch è iniziato sui canali idonei giovedì e durerà circa quattro settimane. Sarà disponibile negli Stati Uniti e altri paesi supportati includono Germania, Canada, Australia, Corea, Giappone, Brasile, Messico, Norvegia, Svezia, Svizzera, Sudafrica e Taiwan.

