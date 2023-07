Threads, il primo post è in rete ma l’Europa resta a guardare

Il guanto di sfida di Meta a Twitter sarà ufficialmente lanciato giovedì 6 luglio, con l’arrivo dell’app per iPhone Threads in USA ma non in Europa al lancio: alla vigilia del rilascio Mark Zuckerberg ha aperto un thread di benvenuto, che è già possibile visualizzare sul web.

Inizialmente presentato come un derivato di Instagram basato sul testo, Threads di Meta è un social basato sul protocollo decentralizzato ActivityPub, impiegato anche da Mastodon e non solo. Inizialmente, Meta aveva programmato di lanciare Threads alla fine di luglio, ma sappiamo già da ieri che la società ha improvvisamente anticipato i piani dopo l’ultimo tentativo di Elon Musk di spingere le persone ad abbandonare Twitter.

Dato che molti non riuscivano ad utilizzare la piattaforma, Meta si è resa conto che questa era un’opportunità d’oro per cercare di trasformare Threads non solo in un concorrente di Twitter, ma in un potenziale sostituto di Twitter.

L’app gratuita è attualmente disponibile per il preordini su App Store, ma fino a domani non ci si aspetta di vedere alcun contenuto sulla piattaforma, ad esclusione del messaggio di benvenuto di Zuckerberg.

Ovviamente non è possibile al momento rispondere a questo primo messaggio, a meno che non siate tra un numero molto limitato di persone con accesso anticipato. Al momento, si pensa che siano solo circa 3.000 utenti ad avere accesso al servizio.

L’interfaccia web è meglio descritta come super minimalista, come si può vedere nella prima schermata apparsa in rete. Naturalmente, come derivato di Instagram, sarà possibile utilizzare il proprio account Instagram per utilizzare Threads e si potrà accedere ai profili delle persone su Instagram tramite l’app.

L’azienda afferma che non offrirà l’integrazione con Fediverse al momento del lancio, ma il supporto arriverà “a breve”. Le persone potranno anche trovare altri utenti su Threads utilizzando i nomi completi, come @[email protected]

Threads di Meta arriva il 6 luglio ma non in Europa

Tuttavia, un grande svantaggio di Threads è la mancanza di protezione della privacy. L’app Threads sembra presentare gli stessi avvertimenti di raccolta dati di Facebook e Instagram, e le preoccupazioni in merito fanno sì che l’app non venga inizialmente lanciata nell’Unione Europea.

Secondo Irish Independent, Meta desidera poter importare dati personali dall’app di Instagram al fine di mostrare annunci personalizzati all’interno dell’app Threads, e ciò non sarebbe conforme alla normativa sulla privacy dell‘UE.

e così, sembra che Meta non lancerà la sua nuova piattaforma rivale di Twitter, Threads, in Irlanda e nell’Unione europea nel prossimo futuro. Un portavoce della Commissione irlandese per la protezione dei dati (DPC) ha dichiarato che il regolatore è stato in contatto con la società riguardo al nuovo servizio e che non verrà lanciato nell’UE “in questo momento”.

La sfida dei social tra Meta e Twitter si è inaspettatamente estesa anche nel mondo reale: Mark Zuckerberg (Meta) ed Elon Musk si sfideranno in combattimento anche se non al Colosseo.