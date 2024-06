Meta stravince nella app social, Threads supera X

Pubblicità

TikTok è la prima app in assoluto per spesa degli utenti, ma arriva seconda nel conteggio dei download, dove il primato spetta a Instagram: nonostante i ripetuti assalti da concorrenti agguerriti, le app social di Meta continuano a dominare le classifiche dei download, mentre per evitare confronti spiacevoli Elon Musk con X ritenta il trucco storico escogitato da Jack Dorsey.

Il social della fotografia Instagram continua a essere una delle piattaforme preferite in assoluto: il primo posto nei download è registrato al primo trimestre di quest’anno nei dati Sensor Tower, riferiti alle top app sia iPhone che Android.

Salvo TikTok in seconda posizione, seguono altre due app Meta: Facebook al terzo posto e WhatsApp quarta. Per evitare confronti e brutte figure con i concorrenti Elon Musk ha dichiarato che X è la fonte numero uno per le notizie nel mondo.

Questo perché su App Store l’app di X, così come prima Twitter, è inclusa nella categoria News. Il social di Musk gioca molto più facile confrontandosi con testate giornalistiche con numeri di download sensibilmente inferiori rispetto a una piattaforma social.

Il trucco di catalogare X e prima Twitter come app News su App Store non è frutto della mente di Elon Musk, ma di Jack Dorsey cofondatore ed ex CEO di Twitter, come rivela SocialMediaToday. Grazie a questa idea geniale nel 2016 Dorsey riuscì per breve tempo a smarcare Twitter dai social allora in piena esplosione come Facebook, Instagram e altri.

Non occorre dire che l trucco ha funzionato per poco, mentre su Google Play Store non è mai stato possibile perché le regole di Big G impediscono di catalogare X – Twitter come app news.

This platform is the number 1 source of news in the world! https://t.co/j004Rgc3f6 — Elon Musk (@elonmusk) June 20, 2024

In termini di download al momento anche il social Threads di Meta costruito per essere un concorrente di X – Twitter registra un numero di download superiori rispetto a X. Sarà interessante osservare se la nuova strategia di Elon Musk per pagamenti, AI, video e altro ancora riuscirà a sfruttare la base stimata di circa 250 milioni di utenti per risollevare X.

Apple sembra aver trattato di Intelligenza Artificiale anche con Meta ma il divorzio è scattato prima delle nozze.