Threads, il rivale di X Twitter disponibile in Italia

Chi è stanco dei cambiamenti di Elon Musk su X Twitter ora ha una alternativa in Threads (oltre a Mastodon): il conto alla rovescia è finito e come largamente atteso e anticipato il social di micro blogging di Meta risulta disponibile in Europa, Italia inclusa.

Nel momento in cui scriviamo la versione via web è già attiva e funzionante, in realtà da alcuni minuti prima della scadenza di mezzogiorno. L’utente può scegliere si accedere a Threads senza alcun profilo, ma così potrà solamente leggere i post degli altri utenti, senza poter pubblicarne di suoi.

In alternativa è possibile accedere al volo continuando con il proprio account Instagram. Una volta inseriti nome utente e password, l’utente può scegliere se preferisce un profilo privato in modo che i suoi post siano visibili solo per determinate persone, o se invece vuole un profilo pubblico così i suoi post saranno visibili da chiunque.

In una delle rapide schermate di primo accesso è anche possibile scegliere di seguire le stesse persone e account che seguiamo su Instagram.

Meta avvisa che i post degli utenti Thrreads con profilo pubblico possono essere visti anche su altri prodotti e piattaforme del social. Infine, come promesso fin dal lancio nel mese di luglio in USA e UK, Meta ricorda che versioni future di Threads supporteranno il fediverso, la nuova generazione di social network più aperto che permette alle persone di seguirsi a vicenda e interagire su diverse piattaforme.

In realtà a questo riguardo Mark Zuckerberg è già stato di parola: nelle scorse ore infatti sono già iniziati i test per rendere i post di Threads disponibili su Mastodon.

Al primo accesso nel nuovo social un post di Zuckerberg annuncia l’espansione di Threads in più paesi in Europa dando il benvenuto ai nuovi utenti: almeno in Italia però occorre pazientare perché sia l’app per iPhone che per Android non risultano ancora disponibili nei rispettivi negozi digitali.

