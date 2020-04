TICWRIS GTS, lo smartwatch che misura la temperatura corporea in offerta a 20 euro circa

Offerta lancio per il TICWRIS GTS, nuovo smartwatch che fra le altre funzionalità include anche la possibilità di misurare costantemente la temperatura corporea, funzione particolarmente utile e interessante in questo periodo.

La temperatura viene misurata in tempo reale creando un grafico dedicato per valutarne l’andamento; nel caso ci fosse un incremento anomalo della temperatura, lo smartwatch emetterà un segnale di allarme per avvertire il proprietario della potenziale presenza di febbre.

Dotato di un display TFT da 1.3 pollici integra un chip a basso consumo che garantisce un’autonomia fino a 5 giorni con utilizzo quotidiano, che arrivano fino a 20 nel caso si lasciasse il dispositivo in stand by.

Fra le altre funzionalità si segnalano la misurazione della frequenza cardiaca, pressione sanguigna, percentuale di ossigeno, conteggio dei passi, misurazione della distanza, gestione del consumo calorico, monitoraggio del sonno.

Presente il tracciamento delle attività sportive (7 modalità differenti), le notifiche per chiamate e messaggi e la certificazione di impermeabilità IP68, per stare tranquilli anche nelle condizioni più “bagnate di utilizzo”.

Dallo stile simile ad Apple Watch, è disponibile in tre diversi colori, rosa, blu e nero, e può essere acquistato a poco più di 20 euro cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.