Ticwris Max 4G, lo smartphone al polso costa in offerta 139 euro

Oltre che uno smartwatch, Ticwris Max 4G è un vero e proprio smartphone al polso. Lo si comprende subito anche e soprattutto dallo schermo, davvero grande per uno orologio. Peraltro, con un fattore forma differente dai soliti: né quadrato, né rotondo, bensì rettangolare disposto in modalità landscape. Al momento si acquista in offerta lampo a 139,13 euro direttamente da questo indirizzo.

Partendo dallo schermo, che senza dubbio è una delle caratteristiche più importanti del prodotto, Ticwris Max 4G propone un display HD da 2,86 pollici, con una risoluzione di 480 x 640. Come su ogni smartphone che si rispetti, non può naturalmente mancare una fotocamera frontale, che su questa periferica è da 8,0MP, e che permetterà di eseguire video chiamate, ma anche di sbloccare il terminale tramite Face ID.

Anche la batteria è paragonabile a quella di uno smartphone, e propone una potenza nominale di 2880mAh, in grado di assicurare uno standby di 5 – 7 giorni. RAM e ROM sono, rispettivamente, da 3 e 32 GB, quindi in grado di ospitare parecchie app. Come anticipato, permette di alloggiare una SIM 4G, per il supporto dunque alle chiamate.

Ticwris Max 4G gode di certificazione IP67 e non disdegna naturalmente tutte quelle funzioni di uno sport watch, come conta passi, misurazione della frequenza cardiaca, senza rinunciare alle funzioni di messaggistica sincronizzazione della musica, mappe, altre ancora, tipiche di uno smartphone.

A livello di sistema operativo, ospita Android 7.1.1 a bordo, mosso da CPU MediaTak MTK6739, con una clock a 1.25GHz. Gode di connettività Wireless WI-FI: 802.11a / b / g / n, Bluetooth 4.0 , e alloggia anche il modulo GPS.

Ticwris Max 4G pesa 153 grammi circa e ha dimensioni di 11,00 x 9,50 x 7,80 cm.

Solitamente ha un listino di circa 200 euro, ma al momento lo si acquista in offerta lampo a 139,13 euro. Clicca qui per acquistare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.