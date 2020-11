Come ordinare iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max

Questo articolo, che vi fornisce tutte le indicazioni sui preordini di iPhone 12 Pro max e iPhone 12 mini, verrà aggiornato con la situazione corrente e con le nuove tempistiche previste di consegna, aggiornamenti che inseriremo indicando di volta in volta gli orari, in calce in questo articolo.

Presentati nel keynote Apple martedì 13 ottobre ora i preordini iPhone 12 mini, e iPhone12 Pro max partono dalle 14 del 6 novembre sul sito sito di Apple Store online con consegna prevista per il 13 Novembre. Negli ultimi anni non si sono registrate scorte particolarmente scarse, in ogni caso nel momento in cui scriviamo all’avvio dei preordini iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro max è impossibile prevedere la disponibilità dei vari modelli.

Quest’anno Apple ha diviso l’uscita degli iPhone delle dimensioni standard da quelli mini e max Nel 2019 iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max sono stati disponibli in contemporanea mentre nel 2018 il meno cosotoso iPhone XR è arrivato quasi un mese di distanza dagli iPhone XS, invece nel 2018 è arrivato più tardi iPhone X.

I nuovi iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro max si comprano da questa pagina di Apple Store online.

In ogni caso la disponibilità delle scorte al lancio dipende sia dalla quantità dei diversi modelli in magazzino sia dal volume della domanda da parte degli utenti. Un quadro più preciso sarà possibile solo entro i primi minuti e ore, e poi fino a tutto il weekend, tenendo d’occhio i tempi di spedizione e consegna previsti indicati dai sistemi di Cupertino.

iPhone 12 mini

Abbiamo dedicato diversi articoli con tutte le caratteristiche dei diversi modelli di iPhone. Ricordiamo che iPhone 12 mini ha un formato inedito rispetto ai modelli recenti che lo avvicina come dimensione ai modelli del passato ma con un processore A14 di ultimissima generazione e uno schermo a tutta altezza, con elevata robustezza generale e nella disponibilità del caricatore MagSafe in comune con gli altri iPhone 12

Caratteristiche iPhone 12 mini

Display Super Retina XDR da 5,4″

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

5G per download velocissimi e streaming ad alta qualità

A14 Bionic, il chip più veloce mai visto su uno smartphone

Evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision

Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision

Resistenza all’acqua di grado IP68, la migliore del settore

Prezzo iPhone 12 mini

iPhone 12 Mini (display da 5,4 pollici – 64 GB) a 839 €

(display da 5,4 pollici – 64 GB) a iPhone 12 Mini (display da 5,4 pollici – 128 GB) a 899 €

(display da 5,4 pollici – 128 GB) a iPhone 12 Mini (display da 5,4 pollici – 256 GB) a 1.009 €

(display da 5,4 pollici – 256 GB) a

Clicca qui per pre ordinare iPhone 12 su Apple Store Online

iPhone 12 Pro max

iPhone 12 Pro Max è la versione da 6,7″ del modello 12 Pro già disponbile ed è il secondo della serie con tre fotocamere posteriori che gli valgono, insieme ad altre specifiche come il LiDAR, e allo chassis in acciaio, il titolo di Pro.

Caratteristiche iPhone 12 Pro

Display Super Retina XDR da 6,7″

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

5G per download velocissimi e streaming ad alta qualità

A14 Bionic, il chip più veloce mai visto su uno smartphone

Sistema di fotocamere Pro da 12MP (ultra‑grandangolo, grandangolo, teleobiettivo) con estensione dello zoom ottico pari a 5x, modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3, Apple ProRAW e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision

Scanner LiDAR per esperienze AR ottimizzate e ritratti in modalità Notte

Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision

Ricordiamo di seguito i prezzi dei nuovi iPhone Pro Max prenotabili dal 6 Novembre in consegna il 13 Nomembre

Prezzo iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro Max 6,7 pollici 128 GB – 1.289,00 Euro;

iPhone 12 Pro Max 6,7 pollici 256 GB – 1.409,00 Euro;

iPhone 12 Pro Max 6,7 pollici 512 GB – 1.639,00 Euro;

L’alternativa del preordine di iPhone 12 mini e Pro Max su Amazon

Precisiamo subito che Amazon al momento non fornisce una data esatta di consegna per i nuovi iPhone in preordine oggi ma appena gli ordini partiranno ci sarà una indicazione precisa, a fronte di questa attesa ci sono alcuni vantaggi. Al momento i prezzi proposti da Amazon sono gli stessi quelli del listino ufficiale ma valgono le due protezioni classiche di Amazon: cancellazione dell’ordine in qualunque momento e protezione del prezzo. Quest’ultima significa che se tra il nostro ordine e la spedizione effettiva il prezzo si abbassa per ulteriori sconti, eventualità non remota su Amazon, noi pagheremo il prezzo più basso.

Se volete acquistarli su Amazon i link sono quelli qui sotto per i modelli già in commercio, abbiamo aggiunto i modelli in arrivo , per il momento senza l’indicazione di taglio memoria o colore che aggiungeremo una volta che saranno reperibili nelle pagine di Amazon (circa alle 14 del 6 Novembre)