Tim Cook perseguitato da uno stalker

Alcuni documenti del tribunale di Santa Clara (California) recentemente individuati rivelano che Apple ha presentato istanza e ottenuto un ordine restrittivo temporaneo nei confronti di uno stalker che ha molestato e minacciato il CEO di Apple, Tim Cook, e altri dirigenti.

Il calvario per Cook secondo Dave Gershgorn di OneZero, è iniziato quando un uomo, il 42enne Rakesh “Rocky” Sharma, ha chiamato al telefono un non meglio specificato dirigente di Apple il 25 settembre e il 2 ottobre 2019, lasciando “inquietanti” messaggi vocali sulla segreteria. In seguenti chiamate all’assistenza telefonica di Apple, l’uomo ha rivolto delle minacce affermando di conoscere dove vivevano vari dirigenti dell’azienda: “Non sparo ma conoscono persone che lo fanno”.

La situazione è peggiorata la notte del 4 dicembre, con il presunto stalker che ha oltrepassato un cancello chiuso nella proprietà privata di Cook a Palo Alto per portare fiori e champagne. Dopo poco tempo ha taggato Cook in una serie di tweet con foto “sessualizzate” e “inappropriate” con riferimenti all’esecutivo di Apple.

Apple CEO Tim Cook has a stalker who has gotten onto his property TWICE and won't stop contacting him/ other Apple employees, per court filings and a testimony pic.twitter.com/PaQulBpMhu

