Arriva MyMi, l’anti-abbandono per bambini che funziona senza smartphone

Un dispositivo anti-abbandono che funziona senza smartphone. Questo è Mymi, il dispositivo antiabbandono prodotto dalla startup milanese bluon – che ha realizzato anche il braccialetto Semiperdo – e presentato pochi giorni fa. Si tratta di un dispositivo che, grazie al tracker-portachiavi e alle app Android e iOS, MyMi è una soluzione per tutti i genitori con bambini tra 0 e 4 anni, che devono avere con sé per la sicurezza dei bebè, un dispositivo anti-abbandono.

MyMi è universale e compatibile con tutti gli ometti e seggiolini auto e ha come punto di forza il tracker – portachiavi che può essere utilizzato da tutti, senza bisogno di uno smartphone, come invece accade per i più diffusi seggiolini antiabbandono.

Con l’acquisto di MyMi l’utente riceverà in dotazione sia il cuscino intelligente, universale e compatibile con tutti i seggiolini, sia il tracker-portachiavi che emette segnali acustici visivi in caso di allontanamento dal proprio veicolo con bimbo a bordo. In aggiunta è possibile scaricare l’app compatibile con Android e iOS, l’attivazione di MyMi avviene automaticamente a ogni utilizzo non appena il bambino si siede sul seggiolino. La corretta attivazione è segnalata da un bip prolungato.

In caso di mancata connessione Bluetooth viene inviato un segnale acustico persistente al genitore. Infine, quando la batteria è quasi esaurita, sia il cuscino sia il tracker-portachiavi emettono specifiche segnalazioni acustiche. Tramite l’app è possibile monitorare costantemente il livello della batteria del cuscino intelligente.

MyMi non prevede canoni o costi aggiuntivi per l’invio delle segnalazioni di emergenza. Ai familiari e ai numeri delle persone indicate dall’utente non vengono inviati semplici SMS, ma allarmi aptici, acustici e visivi. MyMi è dotato di batterie sostituibili, per evitare di gettare via il dispositivo una volta scariche. Si tratta di comuni pile a bottone, con un costo di sostituzione irrisorio.

Sul sito www.my-mi.it sono disponibili, oltre a esaurienti spiegazioni sulle specifiche di conformità alla legge e sulle modalità per ottenere il bonus statale di 30 Euro per bambino, vuna sezione, accessibile anche dalla app, dedicata all’amnesia dissociativa (richiamata pure dal manuale di istruzioni) e un’altra rivolta all’attenzione dei genitori verso i propri figli durante i viaggi in auto. Non mancano tutorial e videoguide e un’assistenza guidata di facilissima navigazione per trovare subito le proprie soluzioni.

Il dispositivo anti-abbandono MyMi (cuscino intelligente, tracker-portachiavi e app) ha un prezzo suggerito di 69,90 Euro IVA inclusa ed è in vendita in tutta Italia presso i rivenditori autorizzati oppure online su www.semiperdo.com. Per maggiori informazioni: my-mi.it/dove-trovi-mymi/

I seggiolini antiabbandono in auto sono obbligatori: i genitori con bambini di età inferiore ai 4 anni dovranno provvedere all’installazione dei dispositivi smart sull’automobile. Il decreto che prevede l’installazione dei seggiolini antiabbandono in auto è stato firmato il 7 ottobre 2019, dalla ministra delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli.

Tutte le novità che riguardano il mondo dei bambini, con un’attenzione particolare all’istruzione e dell’apprendimento che passa anche dall’hi-tech per i bambini si possono trovare in questa sezione di Macitynet.