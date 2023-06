TOPSHAK TS-PS1000, stazione di alimentazione portatile a meno della metà

C’è un’offerta irrinunciabile per chi da tempo stava tenendo d’occhio un sistema di alimentazione portatile per superare al meglio i blackout: la stazione TOPSHAK TS-PS1000 infatti, grazie alla promozione odierna, è scontata del 61%.

Questa stazione di alimentazione, come dicevamo, rappresenta una soluzione valida in svariati contesti proprio per la sua portabilità: oltre che in casa si può decidere di usarla in campeggio o in vacanza e alimentare elettrodomestici e dispositivi anche nelle zone più remote.

L’utente ha a disposizione ben due prese Schuko per collegare mini frigo, forni elettrici, impianti di condizionamento dell’aria, phon e via dicendo, grazie anche ai 1.000 Watt di potenza e 2.000 Watt di picco.

Ci sono poi tre porte USB-A per ricaricare smartphone, tablet, auricolari, lettori MP3 e tutti gli altri gadget, e poi c’è una porta USB-C con tecnologia Power Delivery che può ricaricare anche un computer portatile grazie alla capacità di erogare fino a 60 Watt. Volendo c’è anche una uscita con attacco per spine accendisigari per alimentare altri dispositivi.

Dentro ci sono pacchi di batterie per un totale di 300.000 mAh, sufficienti per sopravvivere più giorni senza elettricità. Si può ricaricare sia collegando la stazione alla presa di corrente, sia usando dei pannelli solari (fino a 100 Watt) da acquistare a parte.

Il funzionamento, l’energia residua e tutte le altre statistiche sono mostrate attraverso uno schermo LED. Tenendo conto che questa stazione è in grado di funzionare in ambienti con una temperatura compresa tra -10°C e 60°C, si tratta di una soluzione per l’alimentazione in caso di emergenza davvero versatile.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 1.194,56 € potete risparmiare il 61% spendendo 468,63 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.