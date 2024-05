Disponibile aggiornamento a watchOS 10.5 con nuovo quadrante Pride Radiance

Apple ha rilasciato l’aggiornamento a watchOS 10.5, quinto importante aggiornamento di watchOS 10, il sistema operativo per Apple Watch.

watchOS 10.5 arriva a più di due mesi dal rilascio di watchOS 10.4, update che integrava principalmente bug fix (la soluzione di alcuni bug).

Nelle note di rilascio Apple spiega che watchOS 10.5 include nuove funzionalità, miglioramenti e risoluzioni di problemi, tra cui il nuovo quadrante “Raggi del Pride”, che onora la comunità LGBTQ+ e la sua cultura.

Apple spiega che è possibile personalizzare il quadrante e gli sfondi in tanti colori diversi. I colori delineano i numeri del quadrante e reagiscono in tempo reale al movimento del polso in base all’input fornito dal giroscopio.

Come scaricare aggiornamento a watchOS 10.5

Per aggiornare watchOS, aprite l’app Watch sull’iPhone, selezionate Generali e da qui “Aggiornamento software”.