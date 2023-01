Torcia d’emergenza Philips, solo 21 euro

Ha davvero tantissimi utilizzi e impieghi. La mini torcia ricaricabile Philips si trova al momento in offerta a poco più di 20 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.

La torcia ha dimensioni davvero tascabili e può essere impiegata in mille diversi modi. E’ una classica torcia da utilizzare quando si cammina al buio, può essere utilizza come luce di compagnia, da portare in campeggio, luce per la pesca notturna, ma anche luce di emergenza. Propone, infatti, ben 7 diverse tipologie di luce a intermittenza, alcune colorate rosse e blu, per segnalare eventuali emergenze o anche semplicemente la propria posizione.

Ancora, può essere posizionata sulla bici, sia sulla parte frontale, come luce per la sera, sia come stop posteriore, per segnalare la propria presenza alle auto che seguono. Ancora, propone una modalità di luce più fioca, che ad esempio può servire come luce di lettura, senza disturbare chi dorme a fianco.

Nel manico è nascosto anche un cavetto USB-C USB-A, che all’occorrenza potrebbe essere utile per ricaricare il proprio smartphone con una power band portatile.

Il funzionamento della mini torcia è estremamente semplice, essendo dotata di un unico tasto frontale con il quale attivare il fascio luminoso. Inoltre, proprio in questo pulsante è presente un LED, che indica lo stato di carica residua: se verde superiore al 30%, se rosso, invece, inferiore, così da sapere quanto arriva il momento di caricarla.

Facile da portare con sé, anche per via delle dimensioni, è lunga circa 7 centimetri. Si ricarica in mezzora circa.

Si acquista direttamente a questo indirizzo al prezzo di 21 euro circa.