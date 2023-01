Withings U-Scan è il lettore di urina smart e connesso al CES 2023

Il monitoraggio della salute arriva anche nella tazza del gabinetto: lo ha annunciato Withings in occasione del Consumer Electronics Show, la fiera che si svolge ogni anno a Las Vegas proprio in questi primi giorni di gennaio (quest’anno cade dal 5 all’8), dove il costruttore sta mostrando al mondo U-Scan, una sorta di laboratorio sanitario miniaturizzato.

Basta appenderlo al bordo del water in maniera del tutto analoga ai profumatori e disinfettanti di uso comune, ma anziché deodorare e pulire il sanitario, Whitings U-Scan raccoglie l’urina e la analizza al volo, offrendo poi un’istantanea del proprio equilibrio nutrizionale e un’altra «grande varietà di informazioni sulla salute».

La tecnologia

A rilevare l’urina c’è un sensore termico che attiva una pompa e invia un po’ dell’urina espletata dall’utente all’interno di un apposito tester: qui, attraverso una reazione chimica, un modulo ottico analizza il liquido e a misurazione completata l’urina viene espulsa attraverso un condotto di scarico. A quel punto l’utente può tirare lo sciacquone (che pulirà anche il dispositivo) perché tutte le rilevazioni saranno già state inviate su iPhone.

Il centro del sistema è infatti l’app di Withings su smartphone che tramite la rete Wi-Fi riceverà i risultati delle analisi effettuate dal dispositivo e le organizzerà al suo interno per elaborare i dati e presentarli all’utente.

A cosa serve

Oltre a monitorare e prevedere il ciclo mestruale delle donne indicando anche una finestra di ovulazione in base al rilevamento ormonale, al peso specifico e ai livelli di pH, questo dispositivo è in grado di offrire una valutazione del bilancio idrico e proteico-vegetale, indicando anche i valori di vitamina C e chetoni.

Questi dati gli consentono poi di suggerire il livello di idratazione e l’equilibrio proteine-vegetali per ottimizzare l’apporto nutrizionale.

Utilizzo, disponibilità e prezzo

Essendo alimentato da una batteria, il lettore a un certo punto deve essere ricaricato, mentre le cartucce vanno sostituite ogni 3 mesi e possono essere utilizzate da qualsiasi membro della famiglia in quanto una specifica funzione si preoccupa di riconoscere l’utente identificando l’urina dal movimento e dalla distanza del flusso.

Il dispositivo Withings U-Scan arriverà inizialmente in Europa nel secondo trimestre del 2023 e, al prezzo di 499,95 € si ottiene il dispositivo e una cartuccia per usarlo subito. Tutti i dispositivi per la salute smart di Withings sono disponibili nel negozio ufficiale del marchio da questa pagina di Amazon.

Tutte le notizie e le novità dal CES 2023 di Las Vegas sono disponibili da questa pagina di macitynet.