TP-Link è primo al mondo nel Wi-Fi per 10 anni consecutivi

TP-Link si riconferma primo costruttore a livello mondiale nel mercato WLAN per il 10° anno consecutivo. L’azienda rivela il risultato del recente rapporto IDC, dal quale è emerso che nel quarto trimestre 2020 sono stati raggiunti i 18 milioni di spedizioni di prodotti WLAN, che gli sono valsi una quota di mercato a livello globale del 17,8% e una posizione di leadership nel settore.

Dal suo anno di fondazione (1996), TP-Link ha puntato molto sul suo reparto R&D e ha saputo sviluppare nel corso del tempo prodotti innovativi, in linea con l’evoluzione del mondo tecnologico, tra i quali l’ecositema smart Tapo, i router compatibili con il recente standard Wi-Fi 6, i sistemi Mesh e One Mesh, la soluzione business Omada SDN e molto altro. «Aderendo al nostro motto aziendale, ‘Reliably Smart’, voglio ringraziare tutti i nostri partner e clienti per avere rinnovato di anno in anno la loro fiducia nelle nostre soluzioni. Offrire alle persone e alle aziende la possibilità di avere una connessione stabile e veloce in ogni situazione è la nostra più grande soddisfazione e non vogliamo fermarci qui» dichiara Diego Han, Country Manager Italia di TP-Link.

Dal punto di vista commerciale negli ultimi 10 anni l’azienda ha registrato una forte crescita nei mercati europei e del sud-est asiatico. L’obiettivo per il prossimo futuro è consolidare la propria presenza su questi territori, spingendo ulteriormente l’acceleratore per lo sviluppo di dispositivi che possano supportare la trasformazione digitale in atto e migliorare la qualità della vita dei consumatori e il business delle imprese.

