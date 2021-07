iPhone 13 Pro Max, la custodia svela un blocco fotocamere mostruoso

Ormai è certo che tra le novità principali della gamma iPhone 13 Apple annuncerà un corposo aggiornamento del comparto foto e video, sia in termini di specifiche quanto di funzioni offerte: la prima presunta fotografia di una custodia che sembra destinata a iPhone 13 Pro Max svela un comparto fotocamere gigantesco, sensibilmente più grande rispetto a quello presente nell’attuale modello iPhone 12 Pro Max.

Il rialzo che ospita sul retro del terminale obiettivi, flash LED e sensore LiDAR per profondità e distanza, appariva già più grande anche negli schemi tecnici emersi negli scorsi mesi. In questo articolo riportiamo gli schemi tecnici a confronto di iPhone 12 Pro Max e quelli presunti per iPhone 13 Max che mostrano il retro e la parte in questione. Schemi e misurazioni però indicano un incremento delle dimensioni nell’ordine di qualche millimetro, visibile ma nulla di eclatante.

Viceversa la prima presunta fotografia di una custodia per iPhone 13 Pro Max, circolata sul social cinese Weibo e segnalata da DuanRui, è stata scattata con all’interno un iPhone 12 Pro Max, rivelando un imponente aumento sia in larghezza che in altezza. In questo caso il confronto e la differenza nel blocco fotocamere tra le due generazioni è talmente eclatante da risultare visibile a colpo d’occhio. Ed è proprio questa differenza tra gli schemi e quanto emerge dalla presunta foto della prima cover iPhone 13 Pro Max a consigliare cautela in attesa di ulteriori indizi.

Put the iPhone 12 Pro Max into the iPhone 13 Pro Max mobile phone protective case. via https://t.co/LuywvxgBVr pic.twitter.com/vDAU8orHvO — DuanRui (@duanrui1205) July 6, 2021

Dimensioni a parte, una lunga serie di report indica diverse novità in arrivo per foto e video: sembra che gli obiettivi saranno più grandi, secondo alcuni tutti i modelli della gamma iPhone 13 avranno sensore stabilizzato, una tecnologia finora impiegata nelle reflex e per la prima volta in iPhone 12 Pro Max ma solo per l’obiettivo grandangolare.

Con gli iPhone di quest’anno invece sembra sarà implementata in tutte le fotocamere dei modelli Pro. Ming Chi Kuo ha anticipato che sempre nei modelli Pro Apple metterà a disposizione l’autofocus anche nell’ultra grandangolo, senza contare nuovi effetti e funzioni possibili grazie ai miglioramenti della fotografia computazionale, attesi in arrivo anche per i video.

Tutto quello che è emerso finora sui terminali della gamma iPhone 13 in arrivo questo autunno è in questo approfondimento di macitynet.