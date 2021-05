Trapano elettrico USB-C smart Xiaomi: portatile, ricaricabile e con display

Xiaomi è ormai onnipresente, non solo in campo smartphone o in quello della casa smart. Semplicemente, il brand offre anche periferiche per il fai da te, naturalmente senza rinunciare al suo stile minimale ed elegante. Questa volta è il turno del trapano elettrico, che grazie ad un codice sconto potrete acquistare a 84 euro circa. Clicca qui per comprare.

La prima caratteristica che salta subito all’occhio è la coppia di serraggio di questo trapano, di 30 Nm, con ben 30 marce per un controllo preciso e 3 diverse modalità di utilizzo. È possibile sfruttarlo anche in modalità automatico lasciando che sia il dispositivo ad ottimizzare la forza in base al lavoro.

Trattandosi di un prodotto Xiaomi, naturalmente, non poteva manca uno schermo intelligente, che fornirà immediatamente le principali informazioni di funzionamento del trapano.

Ha dimensioni davvero contenute, pari a 185,5x179x51,5 mm, e un peso netto di appena 870 grammi. Come già anticipato gode di una coppia massima di 30Nm, ha una tensione nominale di 12V e una velocità a vuoto di 0 ~ 1400r / min.

Si ricarica in circa 120-180 minuti, e le sue punte sono T9H / T10H / T15H / T20H / T25H, esagonale H3 / H4 / H5 / H6, a taglio FESSURA: SL4 / SL6, a Y, Y1 e triangolare 2.3, o con quattro angoli S0 / S1 e a forma a U si U2.6.

Grazie alla batterai da 2000 mAh garantisce con una ricarica di poter avvitare circa 550 viti prima di doverlo nuovamente ricaricare attraverso l’interfaccia USB-C.

Disponibile in colorazione nera, questo accessorio solitamente ha un listino di oltre 110 euro. Al momento è possibile acquistarlo a circa 84 euro, inserendo il codice sconto N68DBBFBD5512000 nel carrello, prima di finalizzare l’acquisto.

Clicca qui per acquistare.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche Paypal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti Paypal in caso di necessità.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.