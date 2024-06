Trapano a percussione senza fili in sconto a soli 19 €

Pubblicità

Gommisti, lavoratori di cantiere, carrozzieri, appassionati di falegnameria e operai di manutenzione pesante, ecco l’attrezzo che non dovrebbe mancare nel vostro arsenale: il trapano avvitatore senza fili attualmente in sconto a soli 19 €.

Noto nel settore anche come attrezzo a impulso, diversamente dai trapani e dagli avvitatori elettrici che trovate molto spesso nei negozi dirige la sua forza e la sua potenza utilizzando appunto la tecnologia a impulsi.

Senza scendere in tecnicismi vi basti sapere che è appositamente studiato per aumentare la forza di torsione e di avvitamento esercitando una pressione perpendicolare che, a piccoli colpi, produce una coppia maggiore, consentendo ad attrezzi come questo di svitare anche i dati bloccati da ruggine o incrostazioni massicce.

Il modello in promozione è da 21 V e viaggia a 3.400 rpm, è piuttosto maneggevole, grazie anche alla ergonomica impugnatura leggermente curva che riduce i dolori muscolari negli utilizzi prolungati.

La velocità si può controllare schiacciando il grilletto più o meno in profondità. C’è una leva per invertire il senso di rotazione in modo da usarlo sia per avvitare che per svitare, e schiacciando il tasto M si va a proteggere la filettatura del dado su cui si sta lavorando nel momento in cui viene completamente estratto.

Monta una luce LED per illuminare la zona di lavoro e si accende automaticamente non appena si schiaccia il grilletto.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 55 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 65% andando a spendere intorno ai 19 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

