Tribit Xsound Go, speaker da 12W con radiatore passivo in offerta a partire da 28 euro

Se volete amplificare la musica via wireless fatelo con Tribit Xsound Go, un ottimo speaker Bluetooth che grazie ad un codice sconto lo potete comprare a partire da soli 28,05 euro spedizione compresa.

Dalle linee morbide che la rendono facile da impugnare (in confezione c’è anche un cordino per bloccarla al polso o appenderla allo zaino), questa cassa incorpora una batteria ad alta capacità che garantisce una riproduzione della musica in streaming per 24 ore consecutive, dimostrandosi un buon compagno nelle scampagnate domenicali.

In quest’ottica si rivela particolarmente utile la certificazione IPX7, che ci assicura una buonissima resistenza alle infiltrazioni di acqua dovute ad un improvviso scroscio di pioggia ma anche nel caso in cui si decidesse di usare Tribit Xsound Go sotto la doccia. La musica viene amplificata attraverso due driver da 6W (sinistro e destro, per un totale di 12W) ed un radiatore passivo che potenzia le basse frequenze.

Grazie ai tasti e il microfono integrati è possibile gestire la riproduzione musicale e le telefonate con un click, direttamente dall’altoparlante stesso. E’ compatibile anche con gli assistenti vocali Siri e Google Now, offre un ingresso audio via cavo jack da 3.5mm per il collegamento diretto ai lettori MP3 mentre tramite Bluetooth 4.2 promette una copertura di 20 metri tra speaker e smartphone.

Macitynet ha avuto modo di provarlo per qualche giorno (qui la recensione), apprezzandone la notevole qualità sonora a discapito delle dimensioni. In breve, stile e portabilità fanno di questo speaker un ottimo compromesso per un’amplificazione della musica di qualità.

Se siete interessati all’acquisto, la versione di colore nero è scontata a 28,05 euro (anziché 32,99 euro) mentre quella di colore blu che normalmente costa 36 euro viene scontata a 30,60 euro. Per poterli comprare in sconto è necessario inserire il codice TRIBIT20IT nel carrello prima di completare l’ordine.