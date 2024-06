Motorola edge 50, la serie smartphone che punta sullo stile

Pubblicità

Motorola presenta la sua nuova serie di smartphone appartenenti alla serie Motorola edge 50. Si tratta di tre nuovi dispositivi, ultra, pro e fusion, che offrono diverse caratteristiche differenti a seconda della fascia di riferimento. Tutti hanno in comune l’attenzione per lo stile e il design.

La famiglia edge 50 di Motorola è progettata per restituire all’utente una diversa esperienza visiva e tattile. I terminali, infatti, sono avvolti in materiali come legno, oltre a disporre di una finitura polimerica perlata in edizione speciale realizzata a mano in Italia e pelle.

Motorola edge 50 ultra

Il primo terminale della serie, il top della gamma, è rappresentato dal modello motorola edge 50 ultra. Sulla parte frontale presenta vetro Corning Gorilla Glass Victus, mentre la certificazione generale di cui gode il dispositivo è IP683, dunque protezione subacquea.

A livello multimediale lo smartphone è dotato di un obiettivo principale da 50MP, un teleobiettivo da 64MP con zoom ottico 3x e Super Zoom 100x, oltre ad un obiettivo grandangolare da 50MP con funzione macro e una fotocamera per selfie da 50MP con messa a fuoco automatica.

Tornando alla parte frontale, invece, spicca un display pOLED Super HD (1220p) da 6,67 pollici, che avvolge completamente l’utente e che si serve.

Il cuore pulsante di questo Motorola edge 50 ultra è la piattaforma mobile Snapdragon 8s Gen 3 di ultima generazione, che tradisce certamente l’animo top di gamma di questo dispositivo. Ad affiancarlo ci sono anche 16 GB di RAM, espandibili grazie a RAM Boost e fino a 1 TB di spazio di archiviazione.

Lato autonomia, il terminale viene alimentato da una batteria da 4500 mAh con ricarica TurboPower da 125 W, in grado di fornire energia necessaria per tutto il giorno in soli quattro minuti di ricarica. Non manca neppure la ricarica wireless da 50 W.

Motorola edge 50 pro

Un gradino più in basso, invece, si posizione il motorola edge 50 pro, che è dotato di bordi più sagomati, di una cornice in alluminio sabbiato e di una finitura in pelle vegana, disponibile anche in edizione speciale perlata realizzata a mano in Italia.

Presenta sul retro un sistema di fotocamere ad alta risoluzione da 50MP, con la camera principale che presenta un’apertura f/1,4. Ad affiancare questo sensore anche una fotocamera da 10MP con teleobiettivo 3x e stabilizzazione ottica dell’immagine, mentre per aumentare la visuale ancora di più, è disponibile una fotocamera grandangolare da 13MP.

Sulla parte frontale presenta uno schermo pOLED quasi senza bordi da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento a 144 Hz e supporto HDR10+.

Questa volta, a far muovere l’intero terminale ci pensa la piattaforma mobile Snapdragon 7 Gen 3, affiancata da una memoria RAM fino a 12 GB e 512 GB di spazio di archiviazione.

Motorola edge 50 fusion

Ultimo della serie, motorola edge 50 fusion, che gode di certificazione subacquea IP683 e vetro Corning Gorilla Glass 5.

Dotato di una fotocamera principale Ultra Pixel da 50 MP con sensore LYT-700C di LYTIA, offre anche stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e tecnologia di messa a fuoco all-pixel per migliorare gli scatti notturni.

Anche in questo caso è disponibile una camera grandangolare da 13MP, mentre quella frontale è da 32MP con tecnologia Quad Pixel per una migliore sensibilità in condizioni di scarsa illuminazione.

Lo schermo, in questo fusion, è pOLED da 6,7 pollici, con supporto alla profondità di colore a 10 bit, sempre con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz.

Prezzi e disponibilità

Quanto ai prezzi, motorola edge 50 ultra (versione 16/1 TB) sarà venduto a partire da 999 euro nelle colorazioni Forest Grey, Nordic Wood e Peach Fuzz. Non è stata ancora comunicata la data di presentazione.

Quanto a motorola edge 50 pro (versione 12/256 GB) è disponibile in Italia da oggi a partire da 699 euro nelle colorazioni Black Beauty, Luxe Lavander e Moonlight Pearl.

Ultimo, motorola edge 50 fusion (12/256 GB) sarà in vendita in Italia con un prezzo di partenza di 449 euro nelle colorazioni Forest Blue, Hot Pink e Marshmallow Blue. La data non è stata ancora annunciata.

Tutti gli smartphone della serie edge di Motorola si acquistano anche su Amazon a partire da questo indirizzo.