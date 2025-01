Trump ha revocato ordine esecutivo di Biden sull’IA responsabile

Pubblicità

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha revocato l’ordine esecutivo che era stato firmato nel 2023 dal Presidente Joe Biden sulla creazione, diffusione e utilizzo dei modelli di AI, che spingeva per un approccio basato sull’innovazione responsabile, con attenzione su temi quali sicurezza, la privacy dei cittadini e l’equità sociale.

L’ordine esecutivo emanato da Biden teneva conto del principio della “innovazione responsabile” al fine di garantire che tecnologie AI fossero utilizzata a beneficio del pubblico e della sicurezza nazionale, in linea con il Defense Production Act (DPA).

L’Unione europea ha presentato un proprio modello di regolamentazione dell’IA, disciplinando vari aspetti e bilanciando esigenze di protezione dei diritti fondamentali e necessità di sostenere l’innovazione; gli USA stanno ora seguendo una diversa strada, preferendo fare affidamento a leggi, linee guida e contesti già esistenti, una strategia di regolamentazione verticale e specifica con l’obiettivo di creare una linea di discontinuità con la precedente amministrazione. Nell’ordine esecutivo non è spiegato il motivo dell’addio al framework AI, ma in questo modo l’Unione Europea apre indebolita, con aziende ostacolate per via di tutta una serie di regole da seguire e gli USA che sembrano più propensi verso approccio libero, meno regolamentato nello sviluppo tecnologico.

Da un lato l’assenza di regole specifiche potrebbe accelerare l’innovazione e attrarre investimenti, dall’altro, alcune norme sono fondamentali per garantire sicurezza, privacy ed equità in generale per i cittadini. In questo scenario che cambia, Trump ha – tra e altre cose- ritirato gli Usa dai due accordi internazionali, uscendo dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’accordo sul clima di Parigi, considerati dal nuovo corso un “fardello”. Tra i 78 decreti esecutivi di Biden revocati da Trump c’è anche quello non vincolante firmato da Biden pensato per spingere la crescita dei veicoli elettrici fino a raggiungere la metà di quelli complessivamente venduti entro il 2030, una mossa che probabilmente non sarà stata gradita da Elon Musk.

