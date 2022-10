TSMC è esente dal bando USA sulle esportazioni di tecnologia

Subito dopo che l’azienda ha annunciato profitti record, per lo più generati dalla produzione di processori per iPhone, il partner di chip Apple TSMC ha anche annunciato di aver ricevuto una esenzione dalle nuove leggi statunitensi che vietano le esportazioni di attrezzature di produzione high-tech in Cina.

Durante la presentazione dei risultati trimestrali, dove sono stati annunciati ricavi da record per il terzo trimestre 2022, TSMC ha anche rivelato che gli è stata concessa un’esenzione di un anno dalla nuova legge che prevede i ban. Ciò significa che TSMC si unisce, così, a Samsung e SK Hynix, che hanno ricevuto lo stesso trattamento.

La nuova legge statunitense vieta l’esportazione di tutto ciò che viene descritto come tecnologia avanzata alle aziende con sede in Cina. In generale significa che, mentre la tecnologia più datata può ancora essere venduta al Paese del Dragone, invece quella più recente e all’avanguardia no. Da notare che la nuova legge considera Taiwan soggetta alle stesse restrizioni della Cina.

Non ci sono stati dettagli da TSMC, né dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, né da altre aziende che hanno ricevuto un’esenzione, su cosa accadrà dopo i 12 mesi. Nel frattempo, tuttavia, le imprese opereranno normalmente. L’obiettivo delle esenzioni è prevenire strozzature nella produzione mondiale di chip, già in sofferenza.

TSMC è il più grande produttore di semiconduttori al mondo. Secondo il Wall Street Journal, il suo ultimo rapporto finanziario mostra un aumento degli utili netti dell’80%. L’utile netto per il terzo trimestre 2022 è stato di 8,83 miliardi di dollari, rispetto ai 4,92 miliardi di dollari registrato nello stesso periodo del 2021. Le entrate sono aumentate del 48% e il suo margine di profitto operativo è aumentato di 9,4 punti percentuali al 50,6%.

Tuttavia, la legge sulle esportazioni degli Stati Uniti ha avuto due effetti su TSMC. In primo luogo, il valore delle azioni TSMC è diminuito dall’introduzione della legge, e anche la società ha tagliato i suoi piani di crescita. TSMC aveva previsto tra 40 e 44 miliardi di dollari di spese in conto capitale per investimenti per l’intero anno. Ora le stime sono state ridotte a 36 miliardi di dollari.

Separatamente, ricordiamo che Apple abbia recentemente accettato i piani di TSMC di aumentare i suoi prezzi a partire dal 2023.