AirTag, Lufthansa fa dietro front, ora sono ammessi sui voli

Durante lo scorso weekend Lufthansa ha dichiarato sui social che AirTag non erano ammessi sui propri voli, ma a distanza di pochi giorni la compagnia aerea tedesca cambia completamente idea, e ora i dispositivi trova tutto di Apple sono di nuovo benvenuti a bordo, come annunciato dalla società su Twitter.

Non è chiaro perché Lufthansa abbia fatto queste scelte contrapposte nel giro di pochi giorni. La compagnia aerea è stata esplicita durante il fine settimana, considerando AirTag non sicuri per il volo, nonostante le normative delle compagnie aeree internazionali fossero chiare sulla questione.

AppleInsider ha contattato sei dipendenti di volo Lufthansa negli Stati Uniti che hanno precisato di non essere autorizzati a parlare per conto della società. Tuttavia, tre di questi pensavano che il divieto fosse ancora in vigore, due non sapevano nemmeno dell’esistenza del divieto, mentre l’ultimo non sapeva cosa fosse un AirTag, o come funzionava. Quindi, non è chiaro se la nuova direttiva – o qualsiasi informazione – sia stata completamente promulgata.

A seguito dei primi rapporti dei media tedeschi, all’account Twitter della compagnia aerea era stato chiesto di confermare se fosse, o meno, in vigore un divieto. In prima battuta era arrivata la conferma del divieto:

Secondo le linee guida dell’ICAO, i tracker dei bagagli sono soggetti alle normative sulle merci pericolose. Inoltre, a causa della loro funzione di trasmissione, i tracker devono essere disattivati durante il volo se sono nel bagaglio registrato e non possono essere utilizzati di conseguenza

Tuttavia, l’affermazione della compagnia aerea sulle linee guida dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) era del tutto sbagliata. Il regolamento che Lufthansa sta citando parla specificamente delle normative sulle batterie agli ioni di litio, come quelle utilizzate in dispositivi più grandi come un MacBook Pro che hanno più di 2 grammi di litio. Un AirTag utilizza una batteria con circa 0,2 grammi di litio – troppo piccola per essere considerata un pericolo secondo le linee guida.

Se gli AirTag fossero vietati a causa del contenuto di litio, dovrebbero essere vietati anche la maggior parte degli orologi a batteria. Secondo alcuni esperti di aviazione internazionale, come riferito da AppleInsider, il divieto poteva avere una diversa motivazione: evitare imbarazzi per la compagnia nel caso di smarrimento dei bagagli.

