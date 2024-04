Turbina eolica da 1200 Watt in sconto a metà prezzo

Se avete un orto, una barca, una casa indipendente e volete produrvi l’energia da soli, all’impianto di pannelli solari potreste valutare di affiancare una turbina eolica per sfruttare anche la forza del vento. In tal caso sappiate che online ne trovate una attualmente in sconto a metà prezzo.

Il sistema è progettato per essere collegato ad una batteria di accumulo o ancor meglio ad un impianto con pannelli solari già esistente, in modo da combinare l’energia assorbita dai raggi solari con quella trasformata dal vento. Così anche in quelle giornate in cui il cielo è nuvoloso ma è ventoso, non si resta fermi ma un po’ di energia continuerà ad essere trasformata e messa da parte.

Il modello in questione è in grado di generare fino a 1.200 Watt: usa 5 pale che hanno il vantaggio di cominciare a muoversi già con un vento piuttosto debole (2 m/s), promettendo quindi un alto tasso di conversione dell’energia eolica.

Usa cuscinetti con una buona stabilità, basse vibrazioni e basso rumore, ed appare costruttivamente molto buono, con un corpo in lega di alluminio e pale in fibra di nylon, materiali che – si legge nella scheda tecnica – garantiscono una resistenza ai raggi UV e alle piogge acide.

Gli ingombri sono di circa 120 x 120 x 70 centimetri e il peso è di poco inferiore ai 10 chilogrammi.

La promozione

Se siete interessati all'acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione

Il prodotto si trova in magazzini europei e di conseguenza la spedizione è gratuita.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità.

