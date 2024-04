Tesla è diversa, l’87% dei proprietari ne comprerà un’altra

Va bene l’ecosostenibilità e l’animo green, ma i prezzi delle auto Tesla in Italia non sono proprio alla portata di tutti invece negli Stati Uniti, dove la diffusione è iniziata prima ed è decisamente maggiore, nonostante la gioventù del marchio e le sparate di Elon Musk ben l’87% dei proprietari di un Tesla dichiara che acquisterà un’altra Tesla.

Nell’elettronica di consumo per svariati anni Apple è stato il marchio con la più alta percentuale di fedeltà degli utenti, questo sia per i Mac che per iPhone e iPad, ma vale per quasi ogni prodotto Apple. Secondo un sondaggio realizzato da Bloomberg Intelligence, nel settore delle auto elettriche con l’87% di fedeltà al marchio Tesla svetta al primo posto, a grande distanza da Lexus, storico marchio di lusso Toyota, che registra il 68%.

Al terzo posto la stessa Toyota, in passato per anni pioniera in produzione, assistenza, affidabilità e altro ancora segna solamente il 54% nelle fedeltà clienti, piuttosto distante dal suo marchio di punta. Seguono Ford e tutti gli altri marchi: spicca BMW con solamente il 44% delle fedeltà clienti, un settimo posto un po’ deludente per storia e fascia di prezzo.

Ma oltre alla fedeltà al marchio Tesla che brilla in USA distanziando tutti, dal sondaggio emerge che il 42% di chi deve comprare un’auto in USA valuta una elettrica, mentre il 23% considera un modello ibrido, quest’ultimo in crescita rispetto al 7% della penetrazione attuale.

Ancora di più: ben il 93% degli intervistati che possiede già un’auto elettrica dichiara che anche la prossima auto sarà un’altra elettrica. Questo si confronta con i proprietari di veicoli a combustione: solamente il 34% dichiara che ne ricomprerà un’altra.

Il sondaggio è stato realizzato da Bloomber Intelligence intervistando mille statunitensi adulti che intendono acquistare o noleggiare un’auto nuova nel prossimo anno, inclusi criteri per riflettere un campione rappresentativo di genere e geografia a livello USA.

Dal divario delle percentuali gli analisti prevedono che diffusione e penetrazione dei veicoli elettrici aumenteranno ancora fino a raggiungere il 25% entro il 2030 in USA. Nonostante prezzi elevati, carenze nella rete di ricarica, ansietà da autonomia e tempi di ricarica prolungati la marcia delle elettriche proseguirà.

Finora Tesla ha vinto nelle cause per incidenti con Autopilot o Full Self Driving, ma per la prima volta ha patteggiato per un incidente in cui ha perso la vita un dipendente Apple: dettagli e ragioni qui.