Tutte le sfumature del verde di iPhone 13

La versione mid-season di Apple è una strategia di rilancio di versioni leggermente diverse dei modelli con ciclicità annuale. È nata negli Usa negli anni sessanta con le automobili, che avevano versioni rinnovate ogni anno (chi ricorda i vecchi film polizieschi o i telefilm come Chips, ricorderà che i poliziotti identificano le macchine come “Una Chevrolet Impala del ’75”), cioè in maniera molto differente da come avremmo fatto noi in Italia.

Questi modelli annuali, che differivano tra loro così come un iPhone 12 differisce da un iPhone 13, avevano però una versione “mid-season” che portava alcune novità secondarie, non tali da far ritenere il nuovo modello un modello nuovo, ma neanche da considerarlo completamente uguale e tacerne le differenze.

La strategia di Apple riflette questo approccio con gli iPhone che ormai da qualche anno guadagnano un colore in più durante l’evento di primavera, cioè mezza vita per quanto riguarda la ciclicità degli smartphone della casa di Cupertino, centrata sulle presentazioni di novità per la stagione natalizia, con l’eccezione del modello SE che va invece in controtendenza e ha una ciclicità sfalsata di sei mesi che coincide con i mid-season.

Ecco dunque i nuovi iPhone: le colorazioni sono relative al tipo di lavorazione: i due verdi differiscono perché la linea di iPhone 13 ha una lavorazione della scocca diversa da quella dell’iPhone 13 Pro. Nel primo caso si tratta di un verde squillante, color foglia. Invece, nel secondo caso cioè dell’iPhone 13 Pro che ha una superficie di vetro lucida, si tratta di un “verde alpino”, così lo ha chiamato Apple, che suona effettivamente diverso da quello dell’iPhone 13 soprattutto per come riflette la luce.

Le due colorazioni sono una prova d’autore per Apple, che lavora con tecniche di incisione e microverniciatura raffinatissime per creare questo colori non a caso trascurati dai produttori di altri apparecchi. Nelle scocche attuali, a tutto schermo, in realtà il colore è un po’ sacrificato perché compare solo se non si usa una cover o se se ne usa una trasparente.

Nel caso di questi due telefoni però volevamo far vedere come rendono le diverse gradazioni di colore verde anche a contrasto, e a contrasto di un iPhone SE 5G anch’esso nuovo e anch’esso presentato nell’evento Peek Performance. Apple ha da poco presentato anche altre cover con ulteriori colori e quindi questa primavera, purtroppo venata da eventi bellici che mentre scriviamo sono ancora in divenire e speriamo presto passino, si annuncia molto colorata se non altro dal punto di vista dei prodotti della casa di Cupertino.

I nuovi iPhone con colorazione verde sono ordinabili su Apple Store, presso gli Apple Premium reseller e anche su Amazon. Qui sotto trovate tutte le schede dei vari modelli nelle varie dimensioni della memoria.

iPhone 13 Mini Verde

iPhone 13 Verde

iPhone 13 Pro Verde Alpino

iPhone 13 Max Verde Alpino

