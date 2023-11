Tutti i treppiedi Manfrotto e gli zaini LowePro in offerta al Black Friday

Gli appassionati di fotografia non devono fermarsi a queste prime righe, perché in questo articolo troveranno decine di prodotti a marchio Manfrotto e LowePro in sconto in occasione del Black Friday di Amazon.

Le aziende

Per chi non lo sapesse questi due marchi sono controllati dalla stessa azienda, iconici e molto apprezzati nel mondo della fotografia. La promozione, come detto, tocca accessori come zaini, di cui Lowepro è leader primario nel mondo: è conosciuta in particolar modo per le sue soluzioni modulari adatte per i fotografi naturalisti, che necessitano di dover mettere insieme attrezzatura fotografica, indumenti, camel bag (le sacche con tubo per idratarsi senza usare le mani, ndr) e altri accessori.

In sconto ci sono anche i treppiedi semi-professionali e professionali che hanno in Manfrotto uno dei protagonisti e un parametro di riferimento. L’azienda italiana ha un’esperienza pluridecennale nel settore e allo stato attuale offre soluzioni di varia natura, con modelli ultraleggeri e costruiti in fibra di carbonio, un materiale particolarmente adatto nei contesti all’aria aperta per via della sua elevata resistenza meccanica e della sua capacità di isolamento termico, che gli consente di resistere bene alle variazioni di temperatura e anche negli ambienti più ostili.

Ecco tutte le offerte valide fino alla mezzanotte del 27 Novembre, salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili:

Manfrotto Mcpixi Attacco Universale Per Smartphone, Versione Pro, Nero, ?3.9 x 9.3 x 14.7 cm 41 grammi In offerta a 12,99 € – invece di 18,19 €

sconto 29% – fino a 27 nov 23

Manfrotto PIXI Treppiede da Tavolo per Fotocamere CSC e DSLR ed Impugnatura per Video, Materiale Adapto, Made in Italy, Nero, MTPIXIMII-B In offerta a 15,99 € – invece di 29,69 €

sconto 46% – fino a 27 nov 23

Manfrotto Element MII, Treppiede da Viaggio in Alluminio con Testa a Sfera e Sacca per Trasporto, per Fotocamere Compatte, CSC, DSLR, Accessori Fotografia per Creazione Contenuti, Vlog In offerta a 106,50 € – invece di 129,99 €

sconto 18% – fino a 27 nov 23

Manfrotto Befree Advanced con Chiusura a Leva, Kit Treppiede da Viaggio con Testa a Sfera, Portatile e Compatto, Treppiede in Alluminio per Fotocamere DSLR Reflex, Mirrorless, Accessori Fotografia In offerta a 128,99 € – invece di 206,99 €

sconto 38% – fino a 27 nov 23

Manfrotto MK290XTA3-3W Treppiede per Fotocamera con Borsa, Testa a 3 Movimenti, 3 Sezioni in Alluminio, Nero In offerta a 143,99 € – invece di 240,99 €

sconto 40% – fino a 27 nov 23

Manfrotto MKBFRA4GTXP-BH Befree Treppiede GT XPRO Alu, Testa a Sfera Centrale 496,M-Lock, Colonna 90°, Piastra 200PL-PRO per DSLR e CSC con Obiettivo Lungo, per Macro, Alluminio In offerta a 189,99 € – invece di 299,99 €

sconto 37% – fino a 27 nov 23

Lowepro Zaino Tahoe 150 LP36892-PWW per fotocamera, ripone DSLR con obiettivo integrato, CSC, Mirrorless, tablet da 10 pollici, nero In offerta a 47,99 € – invece di 77,99 €

sconto 38% – fino a 27 nov 23

Lowepro Fastpack PRO BP 250 AW III Zaino fotografico per Fotocamera Mirrorless In offerta a 104,49 € – invece di 185,99 €

sconto 44% – fino a 27 nov 23

Lowepro Flipside BP 400 AW III Zaino per Fotocamera Mirrorless e DSLR, Nero, Accesso Posteriore, Accesso Laterale, Divisori Regolabili, per Mirrorless come Sony ?7, LP37352-PWW In offerta a 129,99 € – invece di 235,99 €

sconto 45% – fino a 27 nov 23

Lowepro Zaino Flipside Trek 450, per fotocamera, obiettivi multipli, laptop, tablet, treppiede, grigio, 17 x 26 x 31 cm In offerta a 141,99 € – invece di 276,99 €

sconto 49% – fino a 27 nov 23

Lowepro ProTactic 450 AW II Zaino Modulare con Tessuto Riciclato, Copertura Antipioggia, Vano per Laptop fino a 15 Pollici, Zaino per Fotocamere Professionali e Droni, Nero In offerta a 179,99 € – invece di 384,49 €

sconto 53% – fino a 27 nov 23

