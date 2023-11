Solo 39 euro per il drone LS-S1S, offerta da non perdere

In offerta il LS-S1S, quadricottero a controllo remoto dalle funzionalità avanzate ma dal prezzo accessibile, in grado di regalare divertimento senza un spesa eccessiva.

Al prezzo di soli 39 euro, e con spedizione gratuita dal magazzino in Germania, è un’offerta da non perdere​​.

Innovazioni tecniche

Il drone LS-S1S è dotato di una fotocamera frontale grandangolare 4K ad alta definizione con WIFI.

La sua capacità di cambiare angolazione della fotocamera grazie al flusso ottico e l’aggiunta di un servo pan-tilt migliorano significativamente la stabilità delle riprese.

La tecnologia EIS (Electronic Image Stabilization) assicura che le foto e i video siano sempre nitidi e privi di sfocature.

Funzionalità avanzate

Questo drone è progettato per offrire una serie di funzioni all’avanguardia. Grazie al controllo tramite APP per smartphone, il LS-S1S può essere manovrato facilmente.

Le modalità di volo includono il controllo gestuale, l’aggiramento degli ostacoli, e il posizionamento del flusso ottico.

Il motore brushless assicura un volo fluido e una resistenza prolungata, con un allarme per batteria scarica e una tecnologia anti-interferenza a 2.4GHz​​.

Design e compatibilità

Il drone pesa solo 145g, rendendolo leggero e maneggevole. Questo peso consente di evitare le restrizioni nazionali sull’aviazione, eliminando la necessità di certificazioni o registrazioni in alcuni paesi.

È compatibile con sistemi Android 5.0 o superiori e iOS 9.0 o superiori, rendendolo accessibile a una vasta gamma di utenti.

Il design pieghevole lo rende facilmente trasportabile, mentre il pacchetto include una batteria al litio da 3.7V 1800mAh, un telecomando, eliche di ricambio, un cavo di ricarica USB, un cacciavite, una borsa per il trasporto e due manuali utente​​​​.

Offerta

Come detto LS-S1S è vendita al prezzo di soli 39 euro sul sito di Cafago, e con spedizione gratuita dal magazzino in Germania, è un’offerta da non perdere​​.

Al prezzo di 42 euro è possibile acquistare la versione con 2 batterie incluse, mentre la versione con 3 batterie incluse costa 45 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.